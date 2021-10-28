الخميس 28 أكتوبر 2021
توقيت مصر 14:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

البنك الدولي يوافق على قرض لمصر

إقالة جورج قرداحي من الحكومة اللبنانية إرضاءًا للسعودية

جهاد جريشة يكشف سبب اعتزاله التحكيم مُبكرًا

ADS
 

البنك الدولي يوافق على قرض لمصر

239556-1986862166
البنك الدولي
Native
الخميس، 28-10-2021 10:18 ص

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، اليوم الخميس، على قرض بقيمة 360 مليون دولار لمصر لمشاريع تنموية.
ويهدف القرض إلى تمويل سياسات التنمية في مصر لمساندة جهود التعافي الاقتصادي بعد انحسار جائحة كورونا.
وقال البنك في بيان: "لمواصلة دعم تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار هذه العملية، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل مواز لهذه العملية بنفس قيمة المبلغ المقدم من البنك الدولي وفي إطار حزمة الإصلاحات نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات".
 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

«ستاندرد آند بورز»

«ستاندرد آند بورز» تتوقع انحسار العجز الكلي للموازنة العامة إلى ٦,٨٪

forex-strategy-for-trading-with-several-indicators_1000x545

كل ماتريد معرفته عن تداول الاسهم والتداول اليومي للفوركس

أخبار متعلقة

الوفود الدولية

إشادة دولية بالتأمين الصحي الشامل من «جايكا» و«الفرنسية للتنمية» والبنك الدولي و«الصحة العالمية»