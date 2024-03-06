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البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة بفائدة 30% لمدة 3 سنوات

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البنك الأهلي
الأربعاء، 06-03-2024 10:57 ص
شهادة جديدة من البنك الاهلى المصرى ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوى 30%؜ السنة الاولى و 25%؜ للسنة الثانية و 20%؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.
كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى 26%؜ للسنة الاولى و 22% للسنة الثانية و 18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024. 
 
كما قررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا. 
 
مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة و 23.5%؜ تصرف العائد شهريا و طرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23%؜ بدورية صرف العائد يوميا.

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