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البنك الأهلي وبنك مصر يطرحان شهادات بعائد 25%

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البنك الأهلي وبنك مصر يطرحان شهادات بعائد 25%

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بنك مصر والاهلي
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الأربعاء، 04-01-2023 11:55 ص

 

 

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادة جديدة بعائد 25% لمدة عام، ويتم صرفها في نهاية المدة المحددة، أو بفائدة 22.5% تصرف بعائد شهري،  وذلك عقب قرار لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير رفع أسعار الفائدة بقيمة 300 نقطة أساس.

 

أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في اجتماعها السابق، قررت الموافقة على رفع سعري عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

 

وجاءت الشهادات الجديدة بناءً على قرارات البنك المركزي، من أجل جذب شرائح جديدة من المتعاملين في مصر على الإقبال للتعامل مع البنوك.

 

ورفع البنك الأهلي المصري، يوم الإثنين الماضي، في أول أيام عمل البنوك المصرية بعد إجازة رأس السنة الجديدة 2023، الفائدة على شهادات الاستثمار من المجموعة بـ بنسبة 2% بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة.

 

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