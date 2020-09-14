الاقتصاد السعودي يسجل رقمًا لم يتحقق منذ سنوات طويلة

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الإثنين، 14-09-2020 07:54 م الطيب حسين
تجاوزت الصفقات اليومية في سوق الأسهم السعودي، اليوم الاثنين، أول مرة منذ 2006.

كما اقتربت التداولات من الـ20 مليارا، بحسب وسائل إعلام محلية.
وجاوزت عدد الصفقات المنفذة على الأسهم المدرجة في السوق السعودي جلسة اليوم الإثنين الـ 650 الف صفقة وذلك لأول مرة منذ عدة سنوات.

وبلغت عدد الصفقات المنفذة اليوم 658 الف صفقة كأعلى مستوياتها منذ عام 2006 (حسب البيانات المتاحة من تداول) وذلك بإستثناء الجلسات التي شهدت إدراجات جديدة خلال الفترة من نهاية 2006 إلى اليوم.

وتشهد أعداد الصفقات المنفذة في السوق السعودي ارتفاعا ملحوظا من بداية شهر أغسطس الماضي، وزادت وتيرة ارتفاعها في الجلسات الأخيرة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

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