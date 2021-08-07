الاستقالة في قانون العمل السعودي الجديد للسعوديين وغير السعوديين

السبت، 07-08-2021
11:00 م
موضع تساؤل واستفسار من جميع العاملين في
القطاعات الحكومية والقطاع الخاص على أراضي هذه المملكة العريقة ومدنها المختلفة،
بكل تأكيد يثير أي تغيير أو تعديل على قانون العمل
السعودي الفضول لكل العاملين وفق
بنود هذا القانون في السعودية
سواء كانوا من أبنائها أو من الوافدين إليها من أجل
العمل، وبناء على ذلك سوف نوضح عبر هذا المقال كل ما يخص المستجدات القانونية
المضافة إلى بند الاستقالة في قانون العمل
السعودي فتابع معنا.
المعنى العام لتقديم
الاستقالة
تعتبر الاستقالة حق من حقوق الموظف ويتم ذكره
داخل الوثيقة الخاصة بعقد العمل مما يعطي صاحب العمل أو جهة العمل والموظف الحق
الكامل في إنهاء مدة العمل وفق شروط معينة تلك الشروط يحددها قانون العمل
السائر
داخل الدولة، كما يحدث في قانون العمل
السعودي، فإن الاستقالة بند هام لأنه يسمح
لمن يجد عمل أنسب أو يريد السفر أو غير ذلك أن يقدم استقالة رسمية من العمل وإذا
وافقت الشروط المتعارف عليها يتم قبولها.
حول الاستقالة في قانون
العمل الجديد للسعوديين
إذا كنت أحد أبناء السعودية
وتبحث عن المستجدات
الخاصة بتقديم الاستقالة داخل القانون السعودي الخاص بالعمل فإن العمل له حرية
خاصة به ولكن في حدود علاقة العمل المتفق عليها، وتتضمن تلك الحرية إمكانية تقديم
الاستقالة ولكن بشرط أن تكون ورقة الاستقالة تم تجهيزها يدويًا أي بكتابة اليد
وليست كتابة كمبيوتر، كما يشترط أن يكون الموظف قد أنهى مدة العقد المبرم كاملة،
ومن ثم من حقه أن يطالب بالاستقالة والتخلص من أي التزامات كان متفق عليها خلال
مدة العقد.
وفي حال أصر الموظف أو العامل السعودي على فسخ
العقد أو ترك العمل دون الالتزام بالشروط السابقة فهو بذلك يقع موقع المخالف
للقانون مما يعطي للجهة الأخرى أو صاحب العمل كامل الحق في المطالبة بتعويض مناسب
وفق القانون، وفي حال استوفت الاستقالة كافة الشروط فإن للعامل ما أراد بالإضافة
إلى مكافئة نهاية الخدمة.
موقف قانون العمل من
استقالة غير السعوديين
الاستقالة ليست حكر على السعوديين
فقط وإنما يحق
للوافدين أيضًا المطالبة بها فإنه في حال إتمام بنود العقد من حيث مدة التعاقد
وتقديم العامل كل المتفق عليه فيحق له من منطلق الحرية الإنسانية أن يفسح العقد
ويتخلص من قيوده في الوقت الذي يريد بطلب يدوي موضح به هذا الأمر وهو طلب
الاستقالة.
وكما يمكن للعامل طلب الاستقالة يمكنه أيضًا طلب
تجديد مدة العمل المتفق عليها في العقد وعلى حسب الإتفاق يتم تجديد التعاقد ببنود
جديدة أو كما كان في العقد القديم وكله وفق التراضي والاتفاق، ولكن في حال تراجع
العامل بعد تجديد العقد وطلبه فسخ العمل فجأة فهو سوف يكون مضطر إلى دفع مقابل
مادي كنوع من التعويض لجهة العمل التي أصابها الضرر جراء هذا الأمر.
هناك عقود عمل غير ملزمة للعامل بفترة عمل
مشروطة، في هذه الحالة من حق العامل سواء كان سعودي أو غير سعودي أن يطلب
الاستقالة الخطية ولكن قبل أن ينوي الانفصال عن العمل بثلاثين يوم، كما يحق
للجميعبعد الاستقالة وترك العمل الحصول على الشهادات التعليمية والأوراق
والمستندات الخاصة به والتي كانت بحوزة رب العمل السابق، كما يمكنه استلام شهادة
خبرة.
كانت هذه أبرز معالم قانون العمل
السعودي الجديد
بخصوص طلب الاستقالة لجميع المقيمين على الأراضي السعودية
من وافدين وسكان أصليين،
إذ أن الاستقالة حق مكفول للجميع ولكن في إطار قانوني متبع.