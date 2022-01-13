الإنجليزية للأطفال عبر الإنترنت - كيف تختار مدرسة جيدة؟

الخميس، 13-01-2022
08:20 م
التدريس عبر
الإنترنت هو مجال تعليمي مزدهر للغاية اليوم. تقدم العديد من المدارس الآن دروسًا
عبر الإنترنت، والتي تتمتع بالعديد من المزايا مقارنة بالشكل التقليدي. في
البداية، فأنت توفر الوقت- وأيضا المال. لست مضطرًا للتنقل في أي مكان أو البحث عن
مكان لركن السيارة أو الوقوف في زحمة المرور. فهذا مناسب بشكل خاص للعائلات
الكبيرة، التي كان عليها التخطيط بعناية لكل رحلة، بحيث يكون كل شيء معًا بشكل
مثالي.
تعد اللغة
الإنجليزية للأطفال عبر الإنترنت أيضًا خيارًا آمنًا - فلا داعي للقلق بشأن المرض،
وعودة الطفل وحيدا، وما إلى ذلك. يتعلم الطفل الدارج في بيئة آمنة تمامًا ومألوفة
يشعر فيها بالراحة. يوفر التعلم عبر الإنترنت الكثير من الاحتمالات، يمكن للمدرس
استخدام مواد مختلفة - وحتى اصطحاب الأطفال في جولة افتراضية!
المدرسة الجيدة
التي توفر اللغة الإنجليزية للأطفال عبر الإنترنت بطريقة شيقة، مع احترام الأطفال
والآباء أنها لكنز حقيقي! كيف تختار مثل هذه المدرسة؟ ما يجب الانتباه إليه، ما
الذي يجب أن يضيء ضوء التحذير؟ اقرأ وستكتشف بالتأكيد!
مدرسة اللغة
الإنجليزية الجيدة للأطفال عبر الإنترنت - كيف يجب أن تكون؟
المدرسة الجيدة
التي تعلم اللغة الإنجليزية للأطفال عبر الإنترنت هي المدرسة التي يشعر فيها الطفل
بالراحة وتحرز تقدمًا وتتطلع إلى الدرس التالي. علاوة على ذلك، يجب أن يتمتع
الوالد بالمرونة لاختيار الجدول الزمني أو اختيار المعلم. فيما يلي بعض الأشياء
التي يجب البحث عنها عند اختيار المدرسة:
هل
البرنامج معد بشكل فردي؟ اللغة الإنجليزية للأطفال عبر الإنترنت هي فرصة
للطفل للحاق بما فاته، وزيادة المفردات، والبدء في التحدث بطلاقة أكثر.
سيكون تحقيق النتائج المرجوة أسهل بكثير إذا تعلم الطفل وفقًا لقدراته
واهتماماته وشخصيته وشغفه. ستقوم مدرسة اللغة الإنجليزية الجيدة عبر الإنترنت
بإعداد البرنامج بشكل فردي، وسيقوم المعلم بتعديل مستوى الصعوبة والمواد
للطالب.
هل
يتم التدريس من قبل المتحدثين الأصليين للغة في المدرسة؟
يوفر التعلم مع
متحدثين أصليين فرصًا أكثر بكثير وعادة - أيضًا نتائج أفضل - يتمتع الشخص
الذي يتحدث الإنجليزية منذ الولادة أو منذ الطفولة بلهجة جيدة وطلاقة في
التحدث يمكن له / لها نقلها إلى طلابه / طلابها. في Novakid، يوجد لدينا متحدثين
أصليين معتمدين يتمتعون بخبرة سنوات عديدة. يحب الأطفال دروسهم لأن المعلمين
لديهم تواصل ممتاز مع الأطفال.
هل
تقوم بجدولة الدروس الخاصة بك؟ يجب أن توفر اللغة الإنجليزية للأطفال
عبر الإنترنت المرونة
والراحة للآباء.
لذلك، تحقق مما إذا كانت المدرسة تسمح لك باختيار تاريخ ووقت الدروس بنفسك.
بفضل هذا، ستتمكن بسهولة من تعديل الجدول الزمني وفقًا للموقف في فترة معينة.
ولن تفوت أي درس!
هل
تستخدم المدرسة طرق تدريس حديثة؟ هذا سؤال مهم جدا. على الرغم من أن إغراق
الطلاب بمئات الكلمات والاستبيانات والاختبارات هو أسهل طريقة، إلا أنه يجدر
بنا أن نتذكر أنها قليلة الفائدة إذا لم يستطع الطالب الكتابة بعد. بالنسبة
للأطفال في سن ما قبل المدرسة أو أولئك الذين يحضرون الصفوف الأولى من
المدرسة الابتدائية، فإن التعلم من خلال اللعب سوف يعمل بشكل جيد. سيكون هذا
النموذج أكثر فعالية.
هل تقدم المدرسة نماذج اشتراك مختلفة؟ في
مدارس اللغات التقليدية، تدفع عادةً مقابل فصل دراسي كامل أو شهر دراسي. مع
المدارس عبر الإنترنت، فإن الاختيار الواسع أفضل بكثير. لذلك ستكون قادرًا
على اختيار عدد المرات التي سيدرس فيها طفلك. انتبه أيضًا إلى مدة الدروس - فالوقت
الأمثل للأطفال حتى لا يفقدوا التركيز هو حوالي 20-30 دقيقة.
عند اختيار اللغة
الإنجليزية للأطفال عبر الإنترنت، تأكد من أن مستوى التدريس مرتفع وأن شكل التعلم
مناسب للأطفال. إنها لفكرة جيدة أن تشارك في درس تجريبي مجاني. إذا لاحظت أن طفلك
لا يحب الدروس، ويتردد في تلقي درس آخر - فمن الأفضل تغيير المعلم أو حتى المدرسة.