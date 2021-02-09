الأمم المتحدة تعلن عن انتهاك كوريا الشمالية للعقوبات الدولية

الثلاثاء، 09-02-2021
10:24 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن دبلوماسي بالأمم
المتحدة أن كوريا الشمالية
انتهكت العقوبات الدولية
بناء علي تقرير سري قدم لأعضاء
مجلس الأمن عن برامجها النووية والصاروخية التي واصلت تطويرها طوال عام 2020 .
و أشار التقرير الذي أعده
مراقبو العقوبات المستقلون إن بيونجيانج أنتجت مواد انشطارية وأبقت على المنشآت النووية
وطورت بنيتها التحتية للصواريخ الباليستية" وواصلت البحث عن مواد وتكنولوجيا لهذه
البرامج من الخارج، حسبما نشرت "
سكاي نيوز" .
في
سياق متصل صرح ممثل لوزارة الخارجية الأميركية أمسالاثنين إن الإدارة تخطط لنهج جديد
في التعامل مع كوريا الشمالية
يتضمن مراجعة كاملة مع الحلفاء "لخيارات الضغط الجارية
واحتمالات أي جهود دبلوماسية في المستقبل".
جدير بالذكر أن زعيم كوريا الشمالية
كيم جونغ أون التقي والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ثلاث
مرات في عامي 2018 و2019، لكنهما لم يحرزا تقدما بشأن دعوات الولايات المتحدة لبيونجيانج
للتخلي عن أسلحتها النووية ومطالب كوريا الشمالية
بإنهاء العقوبات.