الأكثر بحثًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

الأربعاء، 10-08-2022
12:53 م
يهتم قطاع كبير من المصريين بأسعار الدولار
نظرًا لمردود السعر على جميع مناحي الحياة وخاصة فيما يتعلق بالسلع المستوردة.
واستقر سعر صرف الدولار
أمام الجنيه المصري في بداية
تعاملات، اليوم بينما تباينت أسعار صرف العملات الأخرى داخل البنوك المصرية
.
واستقر سعر صرف الدولار
داخل البنك المركزي المصري
عند 19.08 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي، استقر سعر
صرف اليورو ليسجل 19.51 جنيه للشراء، و19.63 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر صرف الجنيه
الإسترليني 23.10 جنيه للشراء و 23.24 جنيه لسعر البيع.
وبالنسبة للعملات العربية، استقر سعر صرف الريال
السعودي مسجلا 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر الدينار الكويتي
62.14 جنيه للشراء، و62.58 جنيه لسعر البيع.
وخلال تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار
مسجلا 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه لسعر البيع، وارتفع سعر صرف اليورو قرشين ليسجل
19.48 جنيه للشراء، بينما تراجع 6 قروش لسعر البيع مسجلا 19.57 جنيه، وسجل سعر صرف
الجنيه الإسترليني 23.04 جنيه للشراء، 23.15 جنيه لسعر البيع.
وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر صرف الريال السعودي
5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 59.91 جنيه للشراء،
و 62.64 جنيه لسعر البيع.
وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدولار
مسجلا 19.10 جنيه
للشراء و19.16 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر صرف اليورو 19.48 جنيه للشراء و19.57 جنيه
لسعر البيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 23.04 جنيه للشراء، و23.15 جنيه لسعر البيع.
استقر سعر صرف الريال السعودي مسجلا 5.07 جنيه للشراء،
و5.09 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر الدينار الكويتي ليسجل 60 جنيها للشراء، و62.46 جنيه
لسعر البيع.