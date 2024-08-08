استمتع بأفضل تجربة سفر مع الخطوط القطرية عبر منصة فلاي إن، حيث تلتقي الفخامة بالراحة والتكنولوجيا الحديثة، ويُمكنك الانطلاق في رحلة مُدهشة تُحول كل تفاصيل سفرك إلى مغامرة مُمتعة ومُريحة، وعبر منصة فلاي إن، يمكنك حجز تذاكرك بسهولة وبأسعار تنافسية، مما يُتيح لك الاستمتاع بخدمات راقية على متن واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم، ويمكنك استكشاف العالم مع الخطوط القطرية وتجربة سفر لا تُنسى تبدأ من لحظة الحجز حتى الوصول إلى وجهتك المُفضلة.
استمتع بأفضل تجربة سفر مع الخطوط القطرية: أسرار الحجز الناجح
الخطوط الجوية القطرية هي واحدة من شركات الطيران الرائدة في العالم، معروفة بخدماتها المُمتازة وأسطولها الجوي الحديث، حيث يمكن للمسافرين الآن حجز تذاكر الخطوط القطرية
بسهولة عبر منصة فلاي إن، وهي منصة حجز طيران رائدة تقدم تجربة حجز سهلة ومريحة.
تأسست الخطوط الجوية القطرية في عام 1993، وأصبحت في وقت قصير إحدى أبرز شركات الطيران على مستوى العالم، حيث تسير الشركة رحلات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم، وتتميز بخدماتها الراقية التي تلبي احتياجات المسافرين على مختلف الدرجات، بدءً من الدرجة السياحية وصولاً إلى الدرجة الأولى، و لحجز تذكرة على الخطوط الجوية القطرية عبر فلاي إن، يمكن اتباع الخطوات التالية:
١- التوجه إلى الموقع الرسمي لفلاي إن
٢- قم باختيار البلد واللغة والعملة.
٣- اختر خط سير الرحلة من حيث ذهاب، ذهاب وعودة، أم وجهات متعددة.
٤- ادخل مكان المغادرة، ومن ثم الوجهة المراد الذهاب إليها.
٥- ادخل تاريخ المغادرة والعودة، ودرجة السفر.
٦- قم بتحديد عدد الأفراد المسافرين في الرحلة.
٧- اضغط على "بحث"
مميزات حجز الخطوط القطرية عبر فلاي إن
تُعد الخطوط الجوية القطرية خيار مُمتاز لكل من يبحث عن تجربة سفر فاخرة ومريحة، ومن خلال فلاي إن، أفضل موقع حجز طيران
، أصبح الحصول على تذاكر الخطوط الجوية القطرية أسهل وأسرع من أي وقت مضى، مما يتيح للمسافرين الاستمتاع برحلاتهم بثقة وراحة، ومن بين أبرز المميزات المتاحة للمسافرين عبر الخطوط الجوية القطرية ما يلي:
* توفر تجربة سفر فخمة وراقية لجميع المسافرين في كافة درجات السفر المختلفة.
* تعتبر الخطوط الجوية القطرية من فئة الخمس نجوم بين شركات الطيران.
* تُسهل إجراءات حجز تذاكر الطيران، حيث يُمكن ذلك بسهولة ويُسر من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، ومركز الاتصال.
* كما أن أسعار التذاكر
تأتي في متناول الجميع، وذلك بسبب طرح العروض والتخفيضات المتنوعة.
* تقدم الشركة وجبات طعام فاخرة تم إعدادها بواسطة طهاة محترفين، مع قائمة متنوعة تناسب جميع الأذواق والاحتياجات الغذائية.
* توفر الخطوط الجوية القطرية أحدث أنظمة الترفيه على متن الطائرة، مع مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والألعاب.
، يتميز طاقم الخطوط الجوية القطرية بخدمة عملاء ممتازة، مما يضمن رحلة مريحة وممتعة للمسافرين.
وجهات سفر الخطوط الجوية القطرية
تُجدر الإشارة إلى أن الخطوط الجوية القطرية توفر ما يقرب من 150 وجهة حول العالم، مُستخدمة في ذلك أسطول جوي ضخم من الطائرات، وعضويتها في تحالف ون وورلد للناقلين حول العالم، ومن بين وجهات سفر الخطوط الجوية القطرية ما يلي:
الرياض
جدة
الدمام
المدينة المنورة
القاهرة
عمان
بغداد
دبي
مسقط
الكويت
المنامة
الرباط
اسطنبول
أنقرة
بكين
شنغهاي
طوكيو
هونغ كونغ
سيؤل
كوالالمبور
جاكرتا
بالي
جزر المالديف
مانيلا
دلهي
مومباي
إسلام آباد
جوهانسبرغ
أديس أبابا
أسمرة
جزر السيشل
نيروبي
كليمنغارو
زنجبار
لاغوس
ويندهوك
باريس
نيس
لندن
برلين
فرانكفورت
فيينا
كوبنهاغن
أمستردام
بروكسل
أثينا
جنيف
روما
البندقية
بودابست
مدريد
برشلونة
موسكو
واشنطن
نيويورك
بوسطن
شيكاغو
ميامي
سان فرانسيسكو
لوس أنجلوس
مونتريال
تورنتو
ساو باولو
بوينس آيرس
سيدني
ملبورن
بيرث
أديلايد
درجات السفر على الخطوط الجوية
كما توفر الخطوط الجوية القطرية 3 درجات مختلفة للسفر، والتي جاءت على النحو التالي:
1- الدرجة الأولى
تصميم مقاعد يُمكن مدها بزاوية 180 درجة.
خدمات الإنترنت المجانية على بعض الطائرات المُختارة.
تقديم المستلزمات الخاصة على الطائرة من حيث ملابس النوم الفاخرة ومجموعة العناية بالبشرة.
توفير تشكيلة متنوعة من المأكولات والمشروبات.
توفير أجهزة إلكترونية تساعد المسافرين من الاطلاع على محتوى متنوع يضم أكثر من 2000 مادة ترفيهية من حيث الأفلام والموسيقى والمسلسلات والألعاب الشيقة.
إمكانية حمل وزن مجاني يصل إلى 50 كيلو جرام، بشرط ألا يتجاوز وزن الحقيبة الواحدة عن 23 كيلو جرام.
بينما حقيبة اليد لا يُمكن أن تزيد وزنها عن 15 كيلو جرام.
2- درجة رجال الأعمال
يحصل المسافرون على مميزات مشابهة إلى مميزات الدرجة الأولى.
توفير بيئة عمل هادئة على متن الطائرة، لتوفير الراحة اللازمة التي تساعد في إنهاء بعض المهام العملية.
يُسمح للركاب بوزن مجاني يصل إلى 40 كيلو جرام، على ألا يزيد وزن الحقيبة الواحدة عن 23 كيلو جرام.
كما يُتاح للمسافرين حمل حقيبة يد لا يزيد وزنها عن 15 كيلو جرام.
3- الدرجة السياحية
منح المُسافرين مساحة شخصية مريحة في حالة الرغبة للحصول على قسط من الراحة أو النوم أو تناول الطعام.
توفير نظام ترفيهي شامل الكثير من وسائل الراحة مثل الوسائد والبطانيات والحقائب الصغيرة، بالإضافة إلى أدوات التجميل.
توفير أكثر من 2000 خيار ترفيهي ما بين الأفلام والألعاب والمسلسلات والموسيقى.
كما تقديم نظام ترفيهي للأطفال يتمثل في حقيبة تسلية تحتوي على تشكيلة من الألعاب والوجبات، بهدف التسلية خلال وقت الرحلة.
يُمكن للركاب حمل وزن يصل إلى 30 كيلو جرام، بالإضافة إلى حقيبة يد يصل وزنها إلى 7 كيلو جرام.