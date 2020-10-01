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استقرار لأسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية

استقرار لأسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية
استقرار لأسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية
 
الخميس، 01-10-2020 09:37 ص عبد القادر وحيد
في مستهل تعاملات اليوم الخميس استقر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزى اليوم الخميس 15.69 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.
وفي بنوك (الأهلي، مصر،، الإسكندرية) سجل سعر الدولار اليوم نحو 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر الدولار مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.
وفي بنوك (كريدى اجريكول، قناة السويس، اتش اس بى سى، عودة، الإسكان والتعمير، ، المصرف المتحد) سجل سعر الدولار 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.
 

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الذهب

ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

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