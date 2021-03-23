استشارات السياحة في دبي

الصحة العامة والسلامة هي أولوية قصوى لدبي ، ونحن نطبق أكثر المعايير الدولية صرامة في حماية جميع موظفينا في جميع الأوقات. تراقب سلطات دبي بجدية ، وتتكيف باستمرار على بروتوكولات الاستجابة الخاصة بنا لتتماشى مع أحدث الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) حتى تتمكن المدينة من الاستمرار في احتواء مخاطر تفشي المرض داخل مجتمعاتنا ، سواء للمقيمين أو الزوار.



كانت دولة الإمارات العربية المتحدة استباقية للغاية في تنفيذ سلسلة واسعة النطاق من بروتوكولات الرعاية الصحية الوقائية والنظافة ، بما في ذلك تكثيف البنية التحتية للمستشفيات وتطوير قدرات الاختبار على النحو الذي أكده تصنيفها كواحدة من أفضل الدول في العالم لاستجابتها لـ COVID-19 في من حيث عدد الاختبارات لكل مليون شخص. متوسط الاختبار اليومي يساوي متوسط أربعة أشهر في البلدان الأخرى



لقد فتحت حقائق اليوم إمكانيات لا حصر لها ، لتغذية تفكير جديد وتسريع بناء الحلول التعاونية مع أصحاب المصلحة لدينا. لدينا فرصة لإعادة التفكير في صناعتنا وإعادة تصورها وإعادة تشكيلها كما لم يحدث من قبل ، وكيف نختار الاستجابة والتطور والابتكار معًا ستضعنا على طريق الريادة في الوضع الطبيعي الجديد لمستقبل السياحة العالمية.



تواصل دبي نشر ضوابط سلامة متطورة ومتكاملة تقنيًا ، لمنع ورصد واكتشاف وتطويق أي حوادث داخل النظام البيئي السياحي ، إلى جانب إرشادات تشغيلية صارمة عبر كل نقطة اتصال من مطاراتنا ووسائل النقل داخل المدينة والفنادق إلى المطاعم ، البيع بالتجزئة والمرافق الترفيهية والتسلية. نحن نقدر الثقة التي وضعها الملايين من جميع أنحاء العالم فينا من خلال إدراج دبي في قائمة الوجهات التي يجب زيارتها كل عام ، ونريد أن نؤكد لضيوفنا الاستعداد التشغيلي لدبي ومرونتها النظامية لضمان رفاهيتهم ، عندما تكون كذلك. تعتبر آمنة بالنسبة لهم للزيارة.



أفضل 10 أماكن لتناول الطعام في الشوارع في دبي



مطوي بعيدًا في زاوية غير موصوفة في ديرة هو أفضل بقعة فلافل وحمص فلسطيني في المدينة. لا توجد فلافل عادية جافة ذات لون بني هنا ، تُنتج القلايات في سلطان فلافل فلافل خضراء رطبة ونابضة بالحياة محملة بالبقدونس والكزبرة والشبت. خبز البيتا المخبوز الطازج (الخبز) من المطعم الشقيق المجاور هو العذر المثالي للعب فنان السندويتشات. اطلب بعض الإضافات: الفول المطبوخ ببطء (الفول) ، صلصة الفلفل الحار (الشطة) ، المخللات ، الباذنجان المقلي والقرنبيط. أخيرًا ، أضيفي بعض الحمص المخملي مع الفلفل الأخضر الحار وصلصة الليمون (التبيلة). يعرف المحترفون استخدام شوكتهم لتحطيم وتشويه الفلافل داخل جيب البيتا قبل إضافة جميع الإضافات.



من المضحك أن المطالبة بشهرة هذا الصيد الشعبي في ديرة ليست في الواقع فلافل. إنه خبز الكعك المقدسي الملفوف الطازج والمغطى بأكوام من بذور السمسم المقرمشة. جرب رغيفًا طازجًا ملطخًا بالجبن ، والكثير من الفلفل الحار الشطة ، والزعتر العشبي ، والبيض المسلوق الذي تم تدخينه في سرير من رقائق الخشب لمدة ست ساعات مضنية.







في أعماق ممرات مينا بازار ، توجد بقعة دجاج تيكا البنجابية التي كانت مفضلة بشدة للمجتمع الهندي المحلي منذ عام 1969. يقوم Sind Punjab بإخراج أشهى أسياخ الدجاج المتبل ويطبخها على الفحم حتى تصبح مدخنة ولذيذة. لم يغادر أحد من قبل Sind Punjab بدون جولة من بعض مفضلاته الأخرى المميزة - دجاج بالزبدة الكريمي وحار ماسالا شانا (حمص) ممسوحين بكومة من لاكشا باراثا. احصل على لاسي (مشروب قائم على الزبادي) أو جرب عصير قصب السكر الطازج المضغوط مع القليل من الليمون لإغراق التوابل.







قد يكون هذا المطعم النباتي الهندي القديم قليلاً من الضوء على الأجواء ، لكن العائلات الهندية التي تعرف شات (طعام الشارع) ستقسم بباني بوري هنا. هذه الكرات المصنوعة من قطعة واحدة (بوري) من العجين المقرمش محشوة بحبوب المونج والماء الحار (الباني) والتمر الحلو وصلصة التمر الهندي. يجب وضع البوري المليء بالسائل بالكامل في فمك مرة واحدة ، ويمكن للزبائن العاديين تلميع أطباق متعددة من هذه الوجبة الخفيفة اللاذعة الحلوة والحارة في وقت قياسي. تشمل الأطباق المفضلة الأخرى الأرز المنفوخ الحار مع المانجو الخام والصلصة (بهيل) ، وبطاطا منعشة وكعكة الفول السوداني (dabeli) ، وأنابيب مكشوفة محلاة من العجين المقلي (الجلبي).









المخابز الأفغانية / الباكستانية الصغيرة المنتشرة في أنحاء دبي القديمة تنتج الخبز الساخن الذي يعد رفيقًا جيدًا لحساء العدس الحار. يمكن الاستمتاع بها منفردة في الشارع بجوار الأفران المشتعلة. يحتوي هذا المخبز بحجم الخزانة على نوعين من الأفران - أحدهما على طراز البيتزا لصنع روتي طري ومسطح ومرن وفرن تنور أسطواني لصنع المزيد من الخبز المقرمش والمضغ والفقاعات. لكنني أوصي بخبزهم المحشو ، على شكل جورب ومضغوط على الجدران الساخنة لفرن التنور حتى يصبح منتفخًا وذهبيًا. جرب اللذيذ مع الجبن الكريمي والزعتر ، أو النوع الحلو مع العسل والجبن اللزج (كن حذرًا ، العسل يسخن!).





ستجد هذا المكان مزدحمًا بالرواد الأثيوبيين - وهي علامة ممتازة لمطعم يقدم المأكولات الإثيوبية الأصيلة في هور العنز. الحباشة مملوكة من قبل سارة الفوارة ، التي مصدر المكونات المختارة مثل الزبدة والخبز التقليدي المخمر (إينجيرا) من وطنها. جرب حساء الدجاج الأحمر الناري (دورو وات). إنه الطبق الوطني الإثيوبي ويوضع مباشرة فوق إينجيرا الإسفنجية المخمرة. تُقدم بدون أدوات مائدة ، والطريقة التقليدية هي تناول الطعام بيدك اليمنى ، باستخدام إينجيرا لتجميع قطع من الطعام دون تلطيخ أصابعك (وهو أمر نادر الحدوث).





هناك الكثير من الخيارات للنباتيين لأن الإثيوبيين لديهم "أيام صيام" كثيرة - والبصر (العدس) والشيرو (يخنة من مسحوق الحمص) لذيذون بشكل خاص. يميل الطعام إلى أن يكون حارًا جدًا ، لكن يمكنك طلب بعض أنواع الجبن المبرد (الجبن القريش محلي الصنع) لإخماد النار ، أو طلب نسخة أليتشا (خفيفة أو أكثر حرفيًا ، "جبان") من اليخنات. في حين أن الحلوى ليس لها مكان في المطبخ الإثيوبي التقليدي ، يمكنك الاستمتاع بحفل قهوة بعد الوجبة مع البخور ، وأكواب صغيرة ساحرة ، ومشروب أسود مرح ووجبة خفيفة من القهوة الإثيوبية - الفشار!





لا أحد - ولا حتى الخوادم - متأكد تمامًا من وقت افتتاح هذا المتجر السوداني. يقول البعض عشرين عامًا ، والبعض الآخر ثلاثون عامًا ، ولا يتذكر الكثيرون وقتًا لم يكن فيه المتجر موجودًا. مع قائمة مركزة بشكل لا يصدق يمكن قراءتها كلها في نفس واحد ، فإن التخصص الرئيسي لهذه الكافيتريا هو حبوب الفول المطبوخة البطيئة. بينما يتم العثور على الطبق في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، غالبًا ما يقوم السودانيون بتقطيع أطباقهم بقطع من الجبن الأبيض تشبه جبنة الفيتا ويقدمونها جنبًا إلى جنب مع الكعك على طريقة هوت دوج (صمون) بدلاً من خبز البيتا. لا تغادر دون تجربة طبق من النقانق السودانية - فهي تأتي مع صلصة دكوا بالفول السوداني الحارة التي يمكن إطفاء حرارتها بشكل أفضل بقطعة من عصير الكركديه (الكركديه).







لا أحد يلف لفافة بيض مثل شايوالاس في هذه الكافتيريا الصغيرة خلف سوق التوابل في ديرة. إنهم يصنعون عجة رقيقًا مرصعة بالفلفل الحار ويلفونها في خبز باروتا قشاري على طراز كيرلايت ملطخ بالجبن الكريمي ومرقط بالدقوس (لغة محلية لـ `` الصلصة الحارة ''). سيحصل أطفال دبي في الثمانينيات من القرن الماضي على عنصر سري إضافي تداعي في لفائفهم - شيبس عمان. لا تُستخدم رقائق البطاطس الحارة هذه مع الفلفل الأحمر المسحوق فقط لإخماد وجبات ما بعد الظهيرة ، بل إنها تتفكك أيضًا بسبب محبي الرقائق في العديد من الأطعمة المريحة المحملة بالكربوهيدرات. المشروب الوحيد الذي يصاحب لفة أندا باروتا هو شاي ساخن بالبخار. تقوم الكافيتريا بغلي أوراق الشاي الأسود المجففة بكميات طائشة من السكر والحليب المبخر وعدد قليل من حبات الهال لتحضير مشروب حليب سكري يحبه السكان المحليون.







المنافسة صعبة في مكان تناول الشاورما المحلي هذا في ديرة. مباشرة بالجوار ، من الجدار إلى الجدار ، يوجد مطعم كباب وشاورما إيراني أقدم آخر حاتم الطائي - يتنافس أيضًا على الحنك المحلي. يحتوي كل مطعم على مجموعته الخاصة من العملاء المخلصين الذين يصطفون خارج نافذة الشاورما الخاصة به. إذا كان لديك فقط الشهية لتجربة واحدة ، فاذهب مع نسخة Shiraz Nights حيث يتم لف شاورما الدجاج في خبز إيراني رفيع يسمح للحشوات بالتألق. إذا كانت الحرارة هي الشيء المفضل لديك ، جرب النسخة الحارة مع قطعة من أيولي بالفلفل الحار والثوم (مقرمش حار). احصل على الشاورما وكوبًا طويلًا من كوكتيل الفواكه ذي الطبقات وتوجه إلى منتزه نايف القريب للاستمتاع بوجبتك في الهواء الطلق.





هذا المتجر الإيراني الذي يديره السيد رضا الذي تم إعداده بطريقة صحيحة ، هو كنز دفين من البضائع الفارسية الغريبة. اطلب ملعقة بستاني ، وهي آيس كريم إيراني قابل للتمدد منقوش بالفستق ومعطر بأغلى أنواع البهارات ، الزعفران. استمتع بباستاني عادي أو استمتع بمثلجات فارسية - حيث يتم تقديم الآيس كريم فوق كومة من معكرونة الفالودة المجمدة المليئة بالورد. شراب الورد الأحمر والليمون الأصفر على الطاولة ليست فقط للعرض - حاول رشها فوق الفالودة للحصول على طعم لاذع حلو. قبل أن تغادر المتجر ، تأكد من تخزين مزيج المكسرات المميز للسيد رضا ، وكعكات المربى المغطاة بالفستق (شيريني مورابا) ، وإذا كنت تشعر بالشر ، بعض الجبن الإيراني المدمن. إذا كنت محظوظًا ، فربما يقوم مطعم صدف الموجود أعلى المتجر بصنع خبز السنجاك التقليدي على الأحجار المرصوفة بالحصى. ستكافأ جيدًا إذا تدخلت لتجربة القليل من الفيتا والأعشاب الطازجة والجوز المقرمش.

