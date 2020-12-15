ارتفاع مفاجئ للدولار في المعاملات الصباحية

الثلاثاء، 15-12-2020
08:57 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر ارتفاع
مفاجئ بمقدار قرشين حيث سجل 15.73 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمسي الصباحية
15.71 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة
15.86 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في بنك
الإسكندرية
15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي
المصري 15.66 جنيه للشراء
وللبيع سجل 15.76 جنيه .