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ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
Native
الثلاثاء، 12-10-2021 10:35 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
 وسجل سعر الدولار ارتفاع مفاجئ، حيث سجل 15.72 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل ا لدولار في البنك المركزي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
 

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