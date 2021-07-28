ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

الأربعاء، 28-07-2021
04:00 م
سجل سعر صرف الدولار ارتفاع
ا مفاجئًا، مقابل الجنيه
المصري في معظم البنوك
العاملة في مصر، اليوم الأربعاء.
وارتفع سعر الدولار
في كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بنحو قرشا واحدا ليسجل 15.63جنيه للشراء، و 15.73
جنيه للبيع وفي بنك قناة السويس سجل سعر صرف الدولار
15.64 جنيه للشراء، و 15.74
جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار
في البنك التجارى الدولي، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و
15.75 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات الاجنبية الرئيسية الأخرى، سجلت العملة الأوروبية
الموحدة اليورو، ارتفاع
ا أمام الجنيه
المصري، ففي بنكي مصر و"الأهلي"
بلغت 18.44 جنيه للشراء، و 18.60 جنيه للبيع.
وفي البنك التجارى الدولي، ارتفعت العملة الأوروبية بقيمة قرشين لتسجل18.47
جنيه للشراء، و 18.62جنيه للبيع.