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ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

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الدولار
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الأربعاء، 28-07-2021 04:00 م

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا مفاجئًا، مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة في مصر، اليوم الأربعاء.
وارتفع سعر الدولار في كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بنحو  قرشا واحدا ليسجل 15.63جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع وفي بنك قناة السويس سجل سعر صرف الدولار 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار في البنك التجارى الدولي، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات الاجنبية الرئيسية الأخرى، سجلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو، ارتفاعا أمام الجنيه المصري، ففي بنكي مصر و"الأهلي" بلغت 18.44 جنيه للشراء، و 18.60 جنيه للبيع.
وفي البنك التجارى الدولي، ارتفعت العملة الأوروبية بقيمة قرشين لتسجل18.47 جنيه للشراء، و 18.62جنيه للبيع.

 

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