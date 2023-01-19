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ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

elaosboa91864
الدولار
Native
Teads
الخميس، 19-01-2023 03:02 م

 

ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه مع منتصف التعاملات في 7 بنوك عاملة في مصر، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

 

وشهد سعر الدولار ارتفاعا إلى حدود 32 جنيهًا في مستويات تاريخية يوم الأسبوع الماضي، ثم عاد للهبوط مرة أخرى عند مستوى بين 29 و30 جنيهًا.

 

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 29.58 جنيه للشراء، و29.68 جنيها للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

 

بنك مصر: 29.55 جنيه للشراء، و29.65 جنيها للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

 

بنك القاهرة: 29.58 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش، و29.68 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

 

البنك التجاري الدولي: 29.65 جنيه للشراء، و29.75 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

 

بنك قناة السويس: 29.60 جنيه للشراء، و29.70 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 29.65 جنيها للشراء، و29.75 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

 

بنك كريدي أجريكول:30.60 جنيه للشراء، و30.70 جنيه للبيع.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 29.68 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و29.78 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

 

بنك البركة: 29.65 جنيه للشراء، و29.75 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

 

بنك التعمير والإسكان: 30.30 جنيها للشراء، و30.40 جنيه للبيع.

 

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