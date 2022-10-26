ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف التعاملات.. ترقب لاجتماع بعد أيام

الأربعاء، 26-10-2022
02:13 م
ارتفع سعر صرف الدولار
اليوم، امام الجنيه
المصري، خلال منتصف تعاملات
اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، وسجّلت شاشات البورصة في البنوك العاملة بالسوق
المصرية ارتفاعا في قيمة سعر الدولار
بيعا وشراءً.
يأتي ذلك وسط توقعات الخبراء والمحللين بارتفاع جديد في سعر الدولار
، خاصة
بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، المقرر عقده خلال الأيام المقبلة.
وجاءت تداولات سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه
في البنك المركزي، 19.64جنيه
للشراء، وسجل 19.75 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار
في البنك الأهلي 19.67 جنيه
للشراء، و19.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في البنوك المصرية اليوم الاربعاء 26 أكتوبر 2022:
سجل سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلى الكويتي 19.72 جنيه للشراء و19.75
جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامى، 19.72 جنيه للشراء 19.75
جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم في البنك المصرى الخليجى 19.72 جنيه للشراء و19.75
جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم في ميد بنك 19.7 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم في بنك الإسكندرية قيمة 19.68 جنيه للشراء و19.73
جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم في بنك «CIB» البنك التجاري
الدولي 19.69 جنيه للشراء، وسجل للبيع 19.75 جنيه.
سجل سعر الدولار
اليوم في البنك العقاري المصري 19.72 جنيه للشراء، وسجل
للبيع 19.75 جنيه.
سجل سعر الدولار
اليوم في المصرف المتحد قيمة 19.69 جنيه للشراء و19.75
جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
اليوم في بنك المشرق إلى 19.65 جنيه للشراء وسجل للبيع
نحو 19.75 جنيه.
وسجل سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 19.67 جنيه للشراء
19.73 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم في بنك كريدي أجريكول 19.68 جنيه للشراء وسجل للبيع
19.75 جنيه.
سجل سعر الدولار
اليوم في بنك HSBC نحو 19.59جنيه
للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم في بنك التعمير والإسكان قيمة 19.65 جنيه للشراء
وسجل للبيع 19.71 جنيه.
سجل متوسط سعر الدولار
لدى البنك المركزي المصري 19.6409 جنيه للشراء،
19.7478 جنيه للبيع.
يشار إلى أن أفضل سعر لبيع الدولار
اليوم 19.75 جنيه، بينما سجل أفضل سعر
للشراء 19.44 جنيه.