ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالسوق السوداء بفارق كبير عن البنوك

الأربعاء، 13-09-2023
01:43 م
قال اثنان من المراقبين لحركة سعر الصرف، إن سعر الدولار
عاد للارتفاع خلال الأسبوع الجاري في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية لبيع وشراء النقد الأجنبي).
وأضافا أن سعر الدولار
في السوق السوداء ارتفع من مستوى بين 38 و39 جنيها إلى بين 40 و41 جنيها، وهو المستوى الذي يزيد بنحو 10 جنيهات عن السعر الرسمي في البنوك والصرافات.
وسجل متوسط سعر الدولار
مقابل الجنيه
في البنوك في عاملات اليوم 30.84 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأرجع المصدران- وفق مصراوي- ارتفاع سعر الدولار
في السوق الموازية إلى زيادة الطلب على شرائه بغرض السفر خارج مصر بهدف السياحة أو سداد المصروفات الدراسة مع عدم قدرة الصرافات والبنوك على تدبير كافة الطلبات.
وقال المسؤولان في شركتي صرافة، إن الطلب على شراء النقد الأجنبي من المواطنين يفوق بكثير حجم المعروض من العملة بالفروع التابعة لهم على مستوى الجمهورية بسبب زيادة الإقبال على شرائه بغرض السفر لأداء عمرة أو سداد مصروفات دراسية لأبنائهم في مدارس خارج أو داخل مصر تطلب الدفع بالدولار
.
وتواجه البنوك خلال عام ونصف ضغوطا متزايدا من تراجع تدفق النقد الأجنبي بعد خروج 22 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، بما أدى لجوء مصر لطلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وتحرير سعر الصرف لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والقضاء على الدولرة.
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه
، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار
في مقابله بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى أعلى من 30 جنيها حاليا.