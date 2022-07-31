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ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك

201611030442104210
الدولار
Native
Teads
الأحد، 31-07-2022 11:48 ص

صعد سعر صرف الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه في منتصف التعاملات في 4 بنوك، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، فيما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.

وجاء أسعار الدولار كالتالي:
البنك الأهلي المصري: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

الإسكندرية: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك قناة السويس: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك كريدي أجريكول: 18.90 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
 

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