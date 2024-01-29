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ارتفاع سعر الدولار من جديد ويسجل هذا الرقم في السوق السوداء

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الدولار
الإثنين، 29-01-2024 01:38 م


استقر سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين، في البنوك والصرافات، بينما يشهد الدولار في السوق الموازية "السوداء" حالة من الارتباك .

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء بفعل المضاربات إلى 67 جنيها وفقا لمتعاملون في سوق الصرف على دراية بما يحدث في السوق السوداء .
يأتي ذلك فيما أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفي مدبولي قرارا بمد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة 3 أشهر تبدأ من يوم 29 يناير الجارى.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
وصل سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء إلى 67 جنيها.
هل سينخفض سعر الدولار في مصر؟
تتوقع تقارير حكومية أن يصل سعر الدولار في مصر خلال عام 2024 إلى مستويات 37.40 جنيه، بما يعني عدم انخفاض سعر الدولار في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنوك
حقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك المصرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
ثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
ناهز سعر الدولار اليوم في بنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
 سعر الدولار في بنك الإسكندرية
في بنك الإسكندرية، قُدر سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه بقيمة 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك CIB
حافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
ثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة إلى مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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