ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وهذا سعره اليوم في البنوك رسميًا

حافظ سعر الجنيه على استقراره أمام الدولار في تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري عند 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء، كما ثبت سعره أيضا في بنك بلوم عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في السوق الموازي

ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف في السوق الموازي "السوق السوداء" ، ليصل لمستوى 38.80 جنيهًا.

سعر الدولار

- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

- كما استقر سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في بنك مصر نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

- وثبت سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

- حقق سعر الجنيه مقابل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي استقرارا عند 30.95 جنيه للبيع، و 30.90 جنيه للشراء.

- ثبت سعر الدولار في بنك بلوم عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

- وسجل سعره في البنك التجاري الدولي لـ 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

- حافظ سعر الجنيه المصري اليوم في بنك فيصل الإسلامي على استقراره أمام الجنيه ليسجل 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.