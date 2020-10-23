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ارتفاع حاد للدولار أمام الجنيه.. العملة الخضراء تنتفض

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الدولار
 
الجمعة، 23-10-2020 03:59 م الطيب حسين
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، تسجيل متوسط سعر الدولار، ارتفاعًا حادًا أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي.

البيانات كشفت أن متوسط السعر ارتفع بنحو 1.41 قرشًا، ليسجل في نهاية أمس الخميس 15.652 جنيه للشراء، و15.752 جنيه للبيع.

وجاء هذا السعر في حين كان في الأسبوع السابق عليه 15.638 جنيه للشراء، و15.738 جنيه للبيع.

وفقدت العملة الأمريكية أمام الجنيه نحو 5.5 قرشًا منذ مطلع أكتوبر.

واليوم الجمعة استقر سعر الدولار وفقًا لآخر تحديثات البنوك، لعدم وجود تعاملات.

وبلغ سعر الدولار فى بنك مصر، 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع  .

وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية، 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار فى بنك عودة 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .

وفى البنك الأهلى المصرى سجل  15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

 

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