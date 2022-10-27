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ارتفاع جنوني للدولار بعد قرار البنك المركزي ليسجل 22 جنيهًا لأول مرة في تاريخه

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ارتفاع جنوني للدولار بعد قرار البنك المركزي ليسجل 22 جنيهًا لأول مرة في تاريخه

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الدولار
Native
Teads
الخميس، 27-10-2022 10:37 ص
في تراجع لمستوى تاريخي أمام الدولار، هبط الجنيه المصري بقوة أمام العملة الأمريكية، ليتجاوز مستوى 22 جنيهًا للدولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق.

ويأتي تحرك الجنيه المصري بعد بيان للبنك المركزي، اليوم الخميس، أكد فيه أن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمة العملة أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن.
وأشار أنه سيتم إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وأوضح المركزي أنه سيتم إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي حتى تمام الإلغاء بشكل كام في ديسمبر القادم.

ويأتي تحرك الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة في البلاد بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.
 

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