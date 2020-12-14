ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم

الإثنين، 14-12-2020
10:01 ص
المصريون
شهدت أسعار الذهب
اليوم الاثنين 14-12-2020 في مصر
، ارتفاع
ًا جنونيًا
مقارنة بالانخفاض الذي شهدته الأسعار
الأسبوع قبل الماضي ، وذلك لجميع
أعيرة الذهب
بعد أن شهدت الأسعار
موجة من الارتفاع
غير المسبوق ووصلت إلى مستوى
تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا حيث تخطى سعر جرام الذهب
عيار 21:
900 جنيه ، وسجل متوسط سعر جرام الذهب
عيار 21 : 803 جنيها اليوم، بعد أن انخفض سعر جرام الذهب
عيار 21 إلى 778 جنيها
الاثنين قبل الماضي.
وسجلت أسعار الذهب
اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر
803 جنيها
للجرام بدون مصنعية.
وجاء متوسط سعر الذهب
في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:
سجل سعر جرام الذهب
عيار 24 : 918 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب
عيار 21 : 803 جنيها
كما سجل سعر جرام الذهب
عيار 18 : 688 جنيهات
سعر جرام الذهب
عيار 14 : 535 جنيها