ارتفاع جنوني.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

الإثنين، 20-11-2023
01:48 م
شهد سعر الدولار
في السوق السوداء لتجارة العملة "السوق الموازية" ارتفاعا جديدا مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بمستواه نهاية الأسبوع الماضي يوم الخميس، وفق ما قاله اثنان من المراقبين.
وقال المراقبان إن سعر الدولار
في السوق السوداء ارتفع إلى نحو 51 جنيها خلال تعاملات اليوم مقارنة بنحو 50 جنيها يوم الخميس الماضي بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض.
وزادت فجوة سعر الدولار
مقابل الجنيه بين السوق السوداء للعملة والبنوك إلى نحو 20 جنيها، حيث يتداول متوسط سعره بالقطاع المصر
في عند أقل من 31 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم.
وقال أحد المراقبين، وفق مصر
اوي، إن زيادة الطلب على الدولار
بسبب السفر أو أداء العمرة يعد ضمن أحد العوامل في زيادة سعر الدولار
في السوق السوداء، بجانب ضعف المعروض في البنوك والصرافات.
وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وارتفع سعر الدولار
مقابل الجنيه بنحو 96% في البنوك خلال آخر 20 شهرا، وذلك مع هبوط الجنيه على 3 موجات، ليرتفع متوسط سعر بيع العملة الأمريكية من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى نحو 30.94 جنيه في البنوك، وهو المستوى المستقر عليه منذ مارس الماضي وحتى الآن.