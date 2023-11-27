ارتفاع جديد ورقم قياسي.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

الإثنين، 27-11-2023
01:57 م
شهد سعر الدولار
في السوق الموازية للعملات الأجنبية (السوق السوداء) ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، وفق ما قاله اثنان من المراقبين لسوق العملات.
وقال المصدران إن سعر الدولار
في السوق السوداء يتراوح بين 50.5 جنيه إلى نحو 52 جنيها، بما يدور حول مستوياته القريبة يوم الخميس في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وزادت فجوة سعر الدولار
مقابل الجنيه بين السوق السوداء للعملة والبنوك إلى نحو 21 جنيها حيث يتداول متوسط سعره بالقطاع المصرفي بالقرب من 31 جنيها حتى نهاية تعاملات اليوم.
وقال أحد المصدرين، وفق موقع مصراوي، إن عدم قدرة البنوك على تدبير الدولار
للعملاء بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب يعد ضمن أحد العوامل في زيادة سعر الدولار
في السوق السوداء، بجانب ضعف المعروض في الصرافات أيضا.
وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وارتفع سعر الدولار
مقابل الجنيه بنحو 96%، بعد 3 موجات من خفض الجنيه، ليرتفع سعر العملة الأمريكية من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى نحو 30.94 جنيه حاليا، وهو المستوى المستقر عليه منذ مارس الماضي وحتى الآن.