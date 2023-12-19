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ارتفاع جديد.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء

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الدولار
الثلاثاء، 19-12-2023 01:54 م


حافظ سعر الدولار على مستواه مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء في البنوك، فيما تسعى دول بريكس ومنها مصر للتخلي عن العملة الخضراء.

سعر الدولار في مصر
واصل الدولار الأمريكي استقراره في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

السوق السوداء للدولار
ارتقع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء إلى مستويات تتراوح ما بين 50.5 جنيه و51.25 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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