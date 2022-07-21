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ارتفاع جديد للدولار في بداية تعاملات اليوم

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الدولار
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الخميس، 21-07-2022 09:05 ص
واصلت أسعار الدولار في البنوك اليوم، الخميس، ختام تعاملات الأسبوع الارتفاع مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك اليوم بنحو قرشين تقريبا، بعد أن ارتفع أمس الأول، الثلاثاء، بنحو ثلاثة قروش لكل دولار، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري.

وقدم بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لـ شراء الدولار بقيمة 18.93 جنيه، يليه بنك مصر إيران للتنمية بقيمة 18.91 جنيه للدولار الواحد.

وسجل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين " البنك الأهلي المصر وبنك مصر" 18.88 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 18.90 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

أقل سعر لـ صرف الدولار

وكان أقل سعر لـ صرف الدولار في بنك أبو ظبي، حيث سجلت أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني وبنك التنمية الصناعية، وبنك أبو ظبي التجاري 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد إلى 18.90 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 18.89 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار في بنك البركة 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وبنك فيصل الإسلامي وصل سعر الدولار إلى 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 18.87 جنيه للشراء، مقابل 18.95 جنيه للبيع.
 

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