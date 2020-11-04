الأربعاء 04 نوفمبر 2020
توقيت مصر 11:08 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ميجان ماركل تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الأهلي يستغني عن جيرالدو و يستبدله بهذا اللاعب

رئيس وزراء أثيوبيا : الجيش سيحل الأزمة

ارتفاع جديد للدولار في المعاملات الصباحية

بث حي لـ ترامب من البيت الأبيض

ارتفاع معدل الوفيات والإصابات.. "الصحة" تكشف آخر تطورات كورونا في مصر

عبد المنعم سعيد: ولاية "فلوريدا" ستكون حاسمة في الإنتخابات الأمريكية

"الفقي": ترامب متعاطف مع مصر وموقفه في ملف "سد النهضة" يستحق منا التقدير

رودريغو ينقذ ريال مدريد ويمنحه الفوز الأول في دوري الأبطال

بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يلحق بأتالانتا هزيمة مذلة بدوري الأبطال

ADS
 

ارتفاع جديد للدولار في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 04-11-2020 09:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 نوفمبر ارتفاع جديد بمقدار قرشين حيث سجل اليوم 15.73 مقابل 15.71 في معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي 15.67 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.77 جنيه ، و سجل في بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
 

إقرأ ايضا

143-094727-price-dollar-lebanon-today-sunday-november-1-2020_700x400

الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

economy-090320-6

صدمة جديدة لتركيا

دولار

بعد تراجعه.. البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يواصل ارتفاعه فى المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يواصل تراجعه ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم