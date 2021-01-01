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ارتفاع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الجمعة، 01-01-2021 08:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 1 يناير 2021 ارتفاع  طفيف حيث سجل 15.84 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه .  
 

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