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ارتفاع جديد لسعر الدولار في السوق السوداء ليسجل هذا الرقم

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ارتفاع جديد لسعر الدولار في السوق السوداء ليسجل هذا الرقم

الخميس، 09-11-2023 01:45 م


حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره مقابل الجنيه، في البنوك وشركات الصرافة، في وقت تتطلع فيه مصر لجذب استثمارات أجنبيه مباشرة.

سعر الدولار في السوق السوداء
اارتفع سعر الدولار في السوق الموازية مقابل الجنيه المصري، عند 48.5 جنيه، فيما يستقر السعر الرسمي فوق 31 جنيها.
كان تقرير صادر عن بنك سوسيته جنرال الفرنسي توقع خفضا لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن البنك المركزي المصري سيتجه لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير خلال العام الجاري بنسبة 1%.
بينما توقع الدكتور معتصم الشهيدي الخبير المالي اتجاه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي وليس اجتماع عادي، متوقعا أن يكون الرفع بنسبة تفوق التوقعات ضمن قرار اتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام الدولار.
ويترقب خبراء الاقتصاد عن كثب قرارات البنك المركزي المصري و اجتماعات لجنة السياسات النقدية في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتكهنات حول خفض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار في إطار اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار في مصر
ثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار في بنك cib
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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