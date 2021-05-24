ارتفاع جديد في أسعار الذهب ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 24-05-2021
01:30 م
شهدت اسعار الذهب
اليوم الاثنين 24-5-2021 في مصر ارتفاع
ا
جديدا مقارنة بالأسعار
الأسبوع قبل الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب
بعد أن شهدت الأسعار
موجة من الارتفاع
غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا
في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب
عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام
عيار 21.
وسجل متوسط سعر جرام
الذهب
عيار 21 : 807 جنيهات اليوم الاثنين 24-5-2021 بعد أن كان سعر جرام الذهب
عيار
21 بنهاية أبريل الماضي 774 جنيها أي ارتفع 33 جنيها ، بينما سجل سعر جرام الذهب
عيار 21: 792 جنيها الأسبوع الماضي ، بينما
سجل الذهب
عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي.