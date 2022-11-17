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ارتفاع جديد.. الدولار يصعد في منتصف التعاملات أمام الجنيه

elaosboa45017
الدولار
Native
Teads
الخميس، 17-11-2022 12:47 م

ارتفع سعر شراء الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه 6 قروش مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، فيما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.
أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 24.42 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 24.42 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 24.45 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 24.43 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و24.50 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

البنك التجاري الدولي: 24.46 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع بزيادة قرش.

البنك العربي الأفريقي: 24.42 جنيه للشراء، و24.49 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.48 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.

بنك البركة: 24.42 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشا للشراء والبيع.
 

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