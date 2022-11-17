ارتفاع جديد.. الدولار يصعد في منتصف التعاملات أمام الجنيه

الخميس، 17-11-2022
12:47 م
ارتفع سعر شراء الدولار
اليوم الخميس مقابل الجنيه
6 قروش مع منتصف
التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، فيما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصري: 24.42 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع، بزيادة قرش
للشراء والبيع.
بنك مصر: 24.42 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 24.45 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء
والبيع.
بنك القاهرة: 24.43 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و24.50 جنيه للبيع، بزيادة 7
قروش.
البنك التجاري الدولي: 24.46 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع بزيادة قرش.
البنك العربي الأفريقي: 24.42 جنيه للشراء، و24.49 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.48 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.
بنك البركة: 24.42 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشا للشراء
والبيع.