الثلاثاء 02 أغسطس 2022
توقيت مصر 17:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جمع بين زوجته وصديقتها على سرير واحد والمحكمة تحيل أوراقه للمفتي

ارتفاع جنوني مفاجئ.. الدولار يتخطى الـ19 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم.. ماذا يحدث؟

«لقاءات جنسية بأمر الأسياد».. استخدمت صديقتها للإيقاع بزوجها فاكتشفت الكارثة

ظهور مفاجئ لمنافس«الخطيب» في حفل تركي آل الشيخ ويوجه رسالة

فيديو صادم.. لاعب يعتدي على حكم المباراة والشرطة تقتحم الملعب وتقبض عليه

لقطة لم تراها.. تطفل شيكابالا يدفع «فيريرا» لإحراجه بشكل مهين

أول تعليق من توفيق عكاشة بعد ضبط نجله رفقة فتاة وبحوزتهما مخدرات

ارتفاع جديد.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

محمد رمضان يرد على ظهوره مع فتاة إسرائيلية بطريقة مستفزة

ميريام فارس تستعرض جمالها بالمايوه:«أيام الشاطئ المشمسة المفضلة لدي»

ADS
 

ارتفاع جديد.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

62-103003-price-dollar-egypt-august-1-2022-pound-fell_700x400
الدولار
Native
Teads
الثلاثاء، 02-08-2022 11:09 ص

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه خلال التعاملات في بنك كريدي أجريكول، مقارنة بمستواه بختام تعاملات أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ منتصف مارس الماضي.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة بلغت 20.48%، مقارنة بمارس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.93 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع بزيادة قرشين.

بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
 

إقرأ ايضا

20191110050511511

ارتفاع جنوني مفاجئ.. الدولار يتخطى الـ19 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم.. ماذا يحدث؟

LYNXMPECAD01M_L

الدولار يقفز لأعلى سعر له بنسبة 20% أمام الجنيه

201611030442104210

ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك

أخبار متعلقة

LYNXMPECAD01M_L

الدولار يقفز لأعلى سعر له بنسبة 20% أمام الجنيه

الدولار-الأمريكي

سعر الدولار يقفز لأعلى سعر أمام الجنيه منذ 6 سنوات

2022_3_31_16_24_19_15

ارتفاع جديد للدولار في بداية تعاملات اليوم

2017_11_28_17_4_4_946

الدولار يقفز أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم في البنوك

2C7AD383-D479-48C6-9850-0041B83E96B6

لم يحدث منذ 20 عامًا.. سعر الدولار مقابل اليورو والجنيه المصري

143-102404-price-dollar-egypt-9-july-2022-eid-al-adha_700x400

بسبب عدم وجود تعاملات.. تعرف على سعر الدولار في البنوك ثالث يوم العيد