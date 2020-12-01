ارتفاع تاريخي لإيرادات قناة السويس

الثلاثاء، 01-12-2020
02:00 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس هيئة قناة
السويس ، أسامة ربيع ، أن قناة السويس
حققت إيرادات مرتفعة في نوفمبر الماضي وصلت
إلي 448.1 مليون دولار علي أساس سنوي .
وأضاف في البيان
الصحفي أن إيرادات القناة ارتفعت بنسبة 2.4 % ، بمقدار 448.1 مليون دولار .
وتعتبر القناة هي أقصر طرق الشحن بين أوربا و آسيا وهي من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة
لجمهورية مصر العربية .
جدير بالذكر أن إيرادات القناة قد تراجعت إلي 5.72 مليار دولار في السنة
المالية 2019/ 2020 من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة .