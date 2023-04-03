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ارتفاع الدَين الخارجي لمصر إلى 162.9 مليار دولار

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الدولار
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الإثنين، 03-04-2023 11:42 ص

 

 

كشفت بيانات حكومية عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من عام 2022 بنحو 7.9 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في نهاية سبتمبر الماضي.

 

ووفقا لبيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط، وصل الدين الخارجي لمصر بنهاية ديسمبر الماضي إلى 162.9 مليار دولار مقابل 155 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

 

ويأتي ذلك بعد أن تراجع الدين الخارجي لمصر للمرة الثانية على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث تراجع بنحو 729 مليون دولار، بعد أن انخفض خلال الربع الثاني من العام الماضي بنحو 2.1 مليار دولار.

 

وارتفع بذلك الدين الخارجي لمصر خلال عام 2022 بنحو 17.4 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2021 عند 145.5 مليار دولار.

 

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