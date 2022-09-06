ارتفاع الدولار والريال أمام الجنيه.. سعر العملات اليوم

الثلاثاء، 06-09-2022
12:29 م
حالة من عدم الاستقرار تشهدها أسعار العملات
الأجنبية فى الفترة الأخيرة،
حيث تشهد أسعار الدولار
ارتفاعا مستمرا، بينما معظم العملات تشهد انخفاضا، وهذا
بسبب الأوضاع الاقتصادية التى تؤثر على العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعرض برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية تقارير فيديو عن أسعار العملات
الأجنبية، و الدولار
، اليوم الثلاثاء 6- 9 -2022، والتي تشهد ارتفاعا اليوم.
سعر الدولار
اليوم
سجل سعر الدولار
الأمريكي اليوم 19.25 جنيه للبيع، و19.18 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 19.17 جنيه للبيع و19.08 جنيه للشراء.
سعر الجنيه
الإسترليني
سعر الجنيه
الإسترليني 22.16 جنيه للبيع و22.07 جنيه للشراء.
سعر الريال
السعودى
سعر الريال
السعودى 5.12 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 62.49 جنيه للبيع 62.22 جنيه للشراء.
سعر الدولار
الأمريكى فى البنك المركزي
سجل سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه
المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك
المركزي 19.17جنيه للشراء و 19.28جنيه للبيع .
أسعار الدولار
اليوم في البنوك
سجل سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه
المصرى اليوم فى بنوك (العربى الافريقى
الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف
العربي الدولي،التنمية الصناعية ،الكويت
الوطني،البركة ) نحو 19.16جنيه
للشراء و 19.26جنيه للبيع.
أعلى سعر شراء الدولار
وتقدم بنوك مصر إيران للتنمية
ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار
مسجلا 19.23جنيه للشراء