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ارتفاع أسعار النفط بشكل قياسي لأول مرة منذ 2014

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ارتفاع أسعار النفط بشكل قياسي لأول مرة منذ 2014

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الثلاثاء، 18-01-2022 10:33 ص

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، حيث تجاوزت العقود الآجلة لخام “برنت”، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مستوى 88 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2014.
وبحلول الساعة 10:47 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.24% إلى 85.70 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.83% إلى 88.06 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.
ويأتي ذلك في ظل مخاوف بحدوث اضطرابات محتملة للإمدادات الخام، تزامنا مع انحسار المخاوف بشأن تأثير انتشار المتحور أوميكرون على الطلب العالمي على الذهب الأسود.

 

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