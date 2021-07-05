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ارتفاع أسعار الذهب قبل عيد الأضحى

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ذهب
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الإثنين، 05-07-2021 10:14 ص

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر، ارتفاعا جديدا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار  21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.
وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 : 780  جنيها اليوم الاثنين 5-7-2021  بينما سجل سعر جرام الذهب  عيار 21: 778  جنيها الأسبوع الماضي ، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي  774  جنيها.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 780 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:
ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 891 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 817 جنيها
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 780  جنيها
فيما سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18  : 669 جنيها
وجاء سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 520 جنيها
 

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