ارتفاع أسعار الذهب قبل عيد الأضحى

الإثنين، 05-07-2021
10:14 ص
شهدت أسعار الذهب
اليوم الإثنين في مصر، ارتفاع
ا جديدا مقارنة
بالأسعار
الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب
بعد أن شهدت الأسعار
موجة من الارتفاع
غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام
السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب
عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.
وسجل متوسط سعر جرام
الذهب
عيار 21 : 780 جنيها اليوم الاثنين
5-7-2021 بينما سجل سعر جرام الذهب
عيار 21: 778 جنيها الأسبوع الماضي ، و سجل الذهب
عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير
الماضي ، كما سجل سعر جرام الذهب
عيار 21 بنهاية أبريل الماضي 774 جنيها.
أسعار الذهب
عيار 21
سجلت أسعار الذهب
اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا
في مصر 780 جنيهات للجرام بدون مصنعية.
سعر الذهب
في مصر
وجاء متوسط سعر الذهب
اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية
وفق آخر تحديث كالتالى:
ارتفع سعر جرام الذهب
اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 891
جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب
اليوم الاثنين عيار 22 : 817 جنيها
وسجل سعر جرام الذهب
اليوم الاثنين عيار 21 : 780 جنيها
فيما سجل سعر جرام
الذهب
اليوم الاثنين عيار 18 : 669 جنيها
وجاء سعر جرام الذهب
اليوم الاثنين عيار 14 : 520 جنيها