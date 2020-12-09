الأربعاء 09 ديسمبر 2020
توقيت مصر 22:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع أسعار الدولار تسود والجنيه يتراجع اليوم

أمير سعودي يعزي في وفاة هذا الشخص بباكستان

بيان من شرطة مكة بشأن فيديو رجل وسيدة الأسانسير

حلا شيحة ترفض الزواج من معز مسعود بعد أن اشترط هذا الأمر

السيسي يوجه رسالة لإثيوبيا

فنانة مصرية شهيرة تظهر للمرة الأولى منذ 62 عامًا

الصحة السعودية: لا توجد إلى الآن أية لقاحات للوقاية من كورونا

وزير الشباب يُكرم الطفل صاحب الصورة المؤثرة

صدمة فنان شهير في وفاة الكاتب نبيل فاروق

الأهلي كبير.. محمود الخطيب يفاجيء مؤمن زكريا

ADS
 

ارتفاع أسعار الدولار يسود والجنيه يتراجع اليوم

download (3)
ارتفاع أسعار الدولار يسود والجنيه يتراجع اليوم
 
الأربعاء، 09-12-2020 09:26 م الطيب حسين
سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه اليوم الأربعاء في عدد من البنوك مقارنة بيوم أمس.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك العربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، مصر إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وظل ثابتا في بنك البركة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
 

إقرأ ايضا

تنزيل

موسوعة سي جي العربية ceges.org بوصلة القارئ السعودي

مصلحة الضرائب

قرارات جديدة من الضرائب عن التهرب الضريبي

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

download

الدولار أمام الجنيه.. الاستقرار يعود للعملة الأمريكية

received_197481935204025

الدولار أمام الجنيه.. ارتفاع حاد للعملة الأمريكية

received_839122623588250

تفاوت في أسعار الدولار بين التراجع والاستقرار اليوم​

20200628101601161

أسعار الدولار أمام الجنيه.. تباين ملحوظ اليوم الأربعاء

received_839122623588250

تباين في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

received_839122623588250

تفاوت في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين​