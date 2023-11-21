الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
توقيت مصر 21:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتباك كبير في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم في مصر

"مع صديقتي وجارتي" .. علياء تكشف وقائع صادمة لزوجها: "أستاذ في الخيانة"

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بعزل مستشارين كبيرين

فيديو صادم.. سيدة تجبر شابين على تقبيل قدميها وتضربهما بالكرباج في الجيزة

فيديو.. لحظة اعتقال شاب مصري على متن طائرة فرنسية بسبب "بحبك يارب"

"أظهرت أماكن حساسة في حفلها بالساحل الشمالي".. القبض على حورية "أنا نمبر وان"

عروس طرد حماتها من حفل الزفاف.. والأخيرة : أنا اللي اشتريت لك الفستان (صور)

أيهما أكثر فائدة.. البيض المسلوق أم المقلي؟

إعلام الاحتلال يؤكد تصريحات "أبوعبيدة": مقتل جنود إسرائليين في قصف للطيران

إجراء عاجل من نقابة الإعلاميين بشأن ياسمين عز

ارتباك كبير في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم في مصر

IMG-20231121-WA0011
الدولار
الثلاثاء، 21-11-2023 01:37 م


حافظ سعر الدولار في مصر على استقراره مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، بينما واصل ارتفاعه أحيانا وثباته أحيانا أخرى على فرق كبير عن البنوك بالسوق السوداء.

وشهدت التعاملات في السوق السوداء للدولار ارتباكاً كبيراً خلال الساعات الماضية بعد سلسلة أنباء إيجابية عن انفراجه في التدفقات الدولارية، بسبب عدة عوامل.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري، قد أكد أن أزمة نقص الدولار في مصر عابرة وستنتهي قريباً، مشيراً إلى أن الأزمات العالمية السابقة كشفت أهمية امتلاك القدرة على الإنتاج والتصنيع. 

وأعلنت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يدرس بجدية زيادة قيمة القرض المقدم لمصر والذي يبلغ ثلاثة مليارات دولار .دعم خليجي
في إطار آخر، تحدث رئيس جهاز التمثيل التجاري في وزارة التجارة والصناعة يحي الواثق بالله، أن مصر والسعودية تتجهان لاستخدام عملاتهما المحلية في جزء من التجارة المتبادلة الفترة المقبلة، ما يخفف من الضغط على الدولار في السوق المصري.

جاءت هذه التصريحات خلال زيارة وفد سعودي برئاسة وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي، والذي يتضمن عددًا من رجال الأعمال السعوديين، بدأت الزيارة يوم الأحد وامتدت حتى أمس.

وتعتزم قطر ضخ استثمارات مالية جديدة خلال الأشهر المقبلة بقيمة 1.5 مليار دولار كمرحلة أولى من استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار بحسب الواثق بالله. 

السوق السوداء للدولار
وسجل سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 49 جنيها و 51 جنيها مقابل 52 جنيها في الأيام الماضية.

سعر الدولار في مصر
ثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك CIB
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

إقرأ ايضا

IMG-20231120-WA0008

ارتفاع جنوني.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

IMG-20231120-WA0012

خبير اقتصادي يكشف موعد تعويم الجنيه من جديد

IMG-20231120-WA0019

الأكثر طلبًا.. بنوك تقدم أفضل سعر للريال السعودي مقابل الجنيه

أخبار متعلقة

IMG-20231120-WA0008

ارتفاع جنوني.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

62-101146-dollar-to-egp-rate-today-sunday-19-november-2023_700x400

تخطى ٥٠ جنيهاً.. قفزة جديدة في سعر الدولار بالسوق السوداء

IMG-20231116-WA0027

الدولار طار.. سعر الدولار امام الجنيه اليوم في السوق السوداء

IMG-20231112-WA0034

سعر الدولار في السوق السوداء بعد القفزة الأخيرة وهذا سعره الآن بالبنوك

IMG-20231109-WA0018

ارتفاع جديد لسعر الدولار في السوق السوداء ليسجل هذا الرقم

IMG-20231106-WA0020

بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار الآن رسميًا وفي السوق السوداء