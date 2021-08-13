الجمعة، 13-08-2021
11:16 ص
اخبار الطيران
من
مصر
للسعوديه 2021والتي
تزيد من حدة التوترات في الأوضاع الحالية خصوصا بعد تفشي هذا الفيس المستجد وتوغله
في أغلب دول العالم مما أدى لزيادة تشديد الدول على تصريحات السفر الخاصة بها
ولهذا سوف نقوم بتقديم آخر مستجدات السفر ومواعيد فتح الطيران للمواطنين المهاجرين
للملكة السعودية من خلال التعرف على المعلومات التالية.
اخبار الطيران من مصر للسعوديه 2021
يرغب العديد من المواطنين المصر
يين والذين لديهم صلة وطيدة بالمملكة السعودية
وأعمالهم الخاصة بها في العودة مجدداً إلى تلك الأعمال ولكن حتى الآن ونتيجة
انتشار فيروس كورونا في البلاد أدى بزيادة الضغط والذي من المحتمل أن يتم فتح
الطيران من خلال هذه المعلومات
●لم تقوم الهيئات الحكومية المتخصصة في دولة السعودية بتحديد أي مواعيد محددة لفتح الطيران ولكن من المحتمل أن تبدأ تصريحات الفتح والسماح بعودة الطيران في بداية شهر أغسطس وبعد انتهاء الموسم المختص بالحج لهذا العام.
●بالنسبة التصريحات المصر
ية لم تؤكد على ظهور أي نواياه لمعرفة ما سوف تعود الرحلات من جديد أو عدمه ولكن من المحتمل أن تعود خلال الفترة القادمة خصوصا بعد تصريح الهيئات السعودية السماح لمواطنيها بالسفر إلى مصر
.
●تصريحات منع السفر تطبق على الجميع باستثناء الأشخاص الذين يمارسون أعمالهم في مجالات الصحة والأشغال الحكومية فقط.
شروط السفر لدولة السعودية
بعد أن
تعرفنا على اخبار الطيران
من مصر
للسعوديه 2021 في الوقت الحالي نتعرف على أهم القيود
والشروط التي وضعتها المؤسسات المتخصص في الطيران السعودي للحد من انتشار أزمة
كورونا بين الأشخاص وتتمثل هذه الشروط في
●لابد على كل الراغبين في السفر للملكة القيام بالتسجيل الإلكتروني في تسجيل البيانات الخاصة بالتطعيم لديهم ويكون هذا قبل الذهاب والتوجه للمملكة.
●للتأكد من إمكانية السفر دون عوائق لابد أن تحصل على رسالة نجاح التسجيل الإلكتروني أو تاخذ شهادة مطبوعة إلكترونيا من الموقع تفيد بصحة حالتك الصحية.
●من ضمن شروط السفر وهي القيام بالإمضاء على نموذج يعرف ب نموذج التعهد الخاص ببعض الالتزامات والاشتراطات الدولية مع القيام بتسليم هذا المستند المركز المتخصص في القيام المراقبات الصحية والذي يتواجد بشكل أساسي في المطار.
●في حالة السفر من إحدى الدول المعرضة للإصابة بفيروس كورونا المتحور يجب عليهم الذهاب إلى إحدى الدول التي لا يوجد بها الفيس والبقاء مدة لا تقل عن 14 يوم ومن ثم السفر المباشر إلى دولة السعودية بعد ذلك.
●يتوقف السفر على القيام بعَفحص خاص بتحليل PCR والذي لا تزيد مدته عن 72 ساعة من موعد السفر للسعوديه ويكون هذا الفحص للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات.
عقوبات الدولة على مخالفات الحجر الصحي
تقوم الدولة بوضع بعض القوانين الخاصة والتي تعمل على الحفاظ على صحة المقيمين
بها بشكل عام مع تطبيق سياسات التباعد الجماعي والمتمثله في ارتداء الكمام
واستخدام الكحول والابتعاد عن أماكن الانتشار الاجتماعي وغيرها من القوانين
المعروفة كما تتمثل هذه الغرامات في
●يتم معاقبة الأشخاص الذين يخافون المعايير الخاصة بالإجراءات الوقائية والتباعد الجماعي بدفع مبلغ والذي قد يصل إلى 1000 ريال سعودي.
●في حالات التواجد في أماكن تنتشر بها عدة جماعات ورفض الإنذارات المقدمة يتم دفع غرامة مالية والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 10000 ريال.
●بعد معرفة اخر مستجدات حول اخبار الطيران
من مصر
للسعوديه 2021 وعند رفضك للقيام بالفحوصات الخاصة بالقياس الحراري أو أي من الاجراءات الاحترازية قد تزداد مستويات الدفع للغرامة المالية التي سوف يتم دفعها فوراً.
●ينصح لتفادي أي عقوبات في حالة الاشتباه بتواجد أي عرض من أعراض الفيس التوجه السريع إلى الاتصال بالرقم المخصص للسلطان الصحية وهو 937 حتى يتم مساعدتك في الحصول على العلاج اللازم للمرض.
لا يمكننا الحكم على المواعيد المحددة في اخبار الطيران
من مصر
للسعودية والتي تمكن المواطنين المصر
يين من
السفر بكل سهولة الدولة السعوديه نتيجة عدم وجود أي تصريحات بشكل رسمي حتى
الآن كما ننصحك دائما بمتابعة التحديثات الدورية حول هذا الموقف للتأكد من
المواعيد في حال طرحها من قبل أحد مسؤولي الهيئات السعودية.