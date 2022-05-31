إيقاف العمل بشهادة الادخار مرتفعة العائد 18%

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قرر بنكا الأهلي المصري ومصر إيقاف العمل بشهادة الادخار مرتفعة العائد 18% أجل عام، بعد تحقيقها إجمالي مبيعات بقيمة 750 مليار جنيه لدى البنكين.

وأوضح البنكين أنهما قررا بعد إيقاف الشهادة مرتفعة العائد رفع الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد الثابت من 11% إلى 14% يصرف العائد شهريا بدءًا من اليوم.



ويستفيد من الشهادة ذات العائد 14% سنويا للعائد الثابت بأجل 3 سنوات العملاء الجدد والقائمون عند انتهاء آجال شهادتهم القائمة وتجديدها على 14% في حالة رغبة العميل.



وفي 21 مارس قرر بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة ادخار بنسبة 18% بأجل عام، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة استثنائيًا بنسبة 1%.



