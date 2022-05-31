قرر بنكا الأهلي المصري ومصر
إيقاف العمل بشهادة الادخار مرتفعة العائد 18% أجل عام، بعد تحقيقها إجمالي مبيعات
بقيمة 750 مليار جنيه لدى البنكين.
وأوضح البنكين أنهما قررا بعد
إيقاف الشهادة مرتفعة العائد رفع الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد الثابت من
11% إلى 14% يصرف العائد شهريا بدءًا من اليوم.
ويستفيد من الشهادة ذات العائد
14% سنويا للعائد الثابت بأجل 3 سنوات العملاء الجدد والقائمون عند انتهاء آجال
شهادتهم القائمة وتجديدها على 14% في حالة رغبة العميل.
وفي 21 مارس قرر بنكا الأهلي
ومصر طرح شهادة ادخار بنسبة 18% بأجل عام، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر
الفائدة استثنائيًا بنسبة 1%.