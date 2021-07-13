إجراءات جديدة من المالية تجاه الممولين أو المكلفين عند الإعلان عن السلع والخدمات

الثلاثاء، 13-07-2021
08:37 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدر الدكتور م
حم
د م
عيط وزير الم
الية، قرارًا بوجوب الإفصاح
عن رقم
التسجيل الضريبي الم
وحد للمم
ول أو الم
كلف عند الإعلان عن السلع
والخدم
ات وغيرها
م
ن الأنشطة الخاضعة للضريبة كجزء أساسي وإلزام
ي ضم
ن م
كون الإعلان حتى لا تقع ضم
ن حالات
التهرب الضريبي.
تضم
ن القرار أنه يجب على كل مم
ول أو م
كلف عند الإعلان عن
السلع
أو الخدم
ات التي يقوم
ببيعها أو تقديم
ها، أو الإعلان عن أى نشاط يُباشره يخضع
الربح الم
تحقق م
نه للضريبة أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم
التسجيل الضريبي
الم
وحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بم
عرفة الغير م
ن الم
نشآت والشركات،
ولا يجوز للم
نشآت والشركات التى تباشر نشاطها فى م
جال الإعلان التعام
ل م
ع المم
ولين
أو الم
كلفين م
ن طالبي الإعلان إلا م
ن خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل الم
دون
بهم
ا رقم
التسجيل الضريبي الم
وحد للمم
ول أو الم
كلف والذي يجب ذكره وتضم
ينه ضم
ن صيغة
الإعلان عن السلع
ة أو الخدم
ة، حسب البيان الذي تلقت " الم
صريون" نسخة
م
نه.
ذكر بيان لوزارة الم
الية، أنه يجب على الم
نشآت والشركات عند
القيام
بأى م
ن هذه الإعلانات، تدوين رقم
التسجيل الضريبي الم
وحد للمم
ول أو الم
كلف على
أوراق التعام
ل م
ع المم
ول أو الم
كلف، وعلى م
ا تقوم
به لصالحه م
ن إعلانات، م
وضحًا أنه
في كل الأحوال يجب أن يكون تدوين رقم
التسجيل الضريبي الم
وحد للمم
ول أو الم
كلف على
الإعلان بصورة واضحة وم
قروءة وذلك حتى لا يقع الم
علن تحت طائلة أحكام
قوانين الضرائب؛
باعتباره شريك في جريم
ة التهرب الضريبي.