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أول صور للعملات الجديدة من فئة 10 و20 جنيهًا

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الإثنين، 02-08-2021 09:44 ص

بعد ان تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ننشر صور العملات البلاستيكية الجديدة لفئتي الـ10 والـ20 جنيها، المقرر إصدارها فى نوفمبر المقبل من المطبعة الجديدة للبنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية.
وسيتم طباعة فئات النقد فئة 10 جنيهات و20 جنيها من مادة البوليمر المعروفة إعلاميا بـ”النقود البلاستيكية”.
وأوضحت أن الفئات الجديدة 10جنيهات و20 جنيها سيتم تداولها جنبا إلى جنب مع فئات النقد السارية.
وتتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، وتمتع بعمر افتراضي أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، وهي صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرا في التلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها.




 

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