أهمية علم النفس في التداول

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يمكن أن يكون تداول الأسواق المالية مهنة صعبة ومرهقة للغاية، كما أن نفسية المتداول لها تأثير كبير على نجاحهم أو فشلهم ولا تقل أهمية عن تعلم التحليل الفني ومعرفة السوق مع أخبار الفوركس، ويعد فهم كيفية تأثير العواطف والتحيزات المعرفية على اتخاذ القرار والتأثير في نهاية المطاف على أداء التداول أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمتداولين، وفي هذا المنشور، سنتحدث عن استخدام علم النفس في التداول وكيف يمكن أن يساعد المتداولين على تحقيق نتائج أفضل.

العواطف والتداول





تعد إدارة العواطف واحدة من أكبر المشكلات التي يواجهها التجار، وقد يصدرون أحكامًا غير معقولة عندما يواجهون مشاعر قوية مثل الخوف أو الجشع أو الحماس، وعلى أمل أن يتحول السوق لصالحهم يمكن للمتداول، على سبيل المثال، التمسك بمركز خسر لفترة طويلة للغاية، وبالتناوب، يمكنهم جني الأرباح بسرعة كبيرة بسبب القلق بشأن انعكاس السوق.



والعقل الواضح والمنطقي ضروري للتداول الفعال، فيجب أن يسعى التجار إلى كبح جماح عواطفهم وبناء أحكامهم على الفكر والبحث أكثر من الاعتماد على نزوة أو عاطفة، ويمكن القيام بذلك باستخدام طرق مثل تمارين التنفس واليقظة والتأمل، والتي يمكن أن تساعد المتداولين على إرخاء عقولهم والتركيز على العمل الذي يقومون به.

التحيزات المعرفية والتداول





تشكل التحيزات المعرفية أمام المتداولين عقبة مهمة أخرى، فالتحيزات المعرفية هي عادات فكرية تلقائية قد تؤدي إلى اختيارات خاطئة، والتحيز التأكيدي الذي يبحث فيه الناس عن أدلة تدعم مفاهيمهم المسبقة، والتحيز الراسخ حيث يضع الناس وزنًا لا داعي له على الجزء الأول من المعلومات التي يتعلمونها - مثالان على التحيزات المعرفية المتكررة التي قد يواجهها المتداولون.



فيجب أن يدرك التجار تحيزاتهم وأن يبذلوا جهدًا للتغلب عليها إذا كانوا يريدون تجنبها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال البحث عن وجهات نظر متنافسة، وتحدي الافتراضات، والحفاظ على عقل متفتح، وأيضًا، يجب على المتداولين بذل جهد ليكونوا محايدين في تحليلهم والامتناع عن إصدار أحكام سريعة دون مراعاة جميع البيانات ذات الصلة.

إدارة المخاطر والتداول





أحد المكونات الرئيسية لعلم النفس التجاري هو إدارة المخاطر، فلحماية ثرواتهم ومنع الخسائر الكبيرة، يجب أن يكون المتداولون قادرين على التعامل مع المخاطر بشكل صحيح، ويعد إعداد أوامر وقف الخسارة، التي تغلق التداول تلقائيًا إذا واجهت درجة معينة من الخسارة، إحدى الطرق لتحقيق ذلك، وقد تزداد فرصة تعرض المتداولين لخسائر كبيرة إذا استخدموا الرافعة المالية المفرطة في رهاناتهم.



إن قدرة المتداول على إدارة الإجهاد العاطفي لا تقل أهمية عن قدرته على التحكم في المخاطر، فيجب أن يكونوا مستعدين للخسائر المحتملة وأن يكون لديهم إستراتيجية حول كيفية التعامل معها، وقد يستلزم ذلك التوقف مؤقتًا عن التداول للتفكير وإعادة التقييم، أو التخلص من جزء من نقودهم مقابل الخسائر.

علم النفس التجاري والنجاح





يعتمد النجاح في التداول في النهاية على مزيج من الكفاءة والحكمة وعلم النفس، بالنسبة للمتداولين، فإن امتلاك عقل واضح ومركّز لا يقل أهمية عن امتلاك فهم قوي للأسواق والتحليل الفني، للنجاح في التداول، يحتاج المتداولون إلى أن يكونوا قادرين على التحكم في عواطفهم، وتجاوز التحيزات المعرفية، وإدارة مخاطرهم بنجاح.



ويمكن أن يكون المدربون أو الموجهون التجاريون مفيدين للمتداولين بالإضافة إلى المعرفة والممارسة، فقد يقدم المستشار أو المرشد المشورة والتشجيع، ويشير إلى مجالات التطوير، ويحافظ على مسؤولية المتداولين عن خيارات التداول الخاصة بهم.

النتيجة



من المهم أن نفهم أنه لا توجد استراتيجية واحدة تناسب الجميع لعلم نفس التداول، وقد يحتاج التجار المختلفون إلى استراتيجيات إدارة مختلفة حيث قد يكون لديهم محفزات عاطفية مميزة وتحيزات معرفية، ومن أجل إنشاء إستراتيجية مخصصة لعلم النفس التجاري تناسبهم، يجب على المتداولين أولًا تحديد نقاط القوة والقيود الفريدة لديهم.



ويعد الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة جزءًا مهمًا آخر من علم النفس التجاري، فمن السهل أن تنغمس تمامًا في التجارة، والتي قد تكون هواية مرهقة حقًا، ومن أجل التمتع بصحة جيدة جسديًا وعقليًا، يجب على المتداولين قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة ومتابعة الاهتمامات والهوايات خارج نطاق التداول، ويمكن أن يساعد الحفاظ على توازن إيجابي بين العمل والحياة المتداولين في الحفاظ على عقولهم حادة ومركزة مع منع الإرهاق.



وفي الختام، يعتبر علم النفس جانبًا مهمًا من جوانب التداول الناجح، ولتحقيق الربح على المدى الطويل، يجب أن يكون المتداولون قادرين على التحكم في عواطفهم، وتجاوز التحيزات المعرفية، وإدارة مخاطرهم بنجاح، ويمكن للمتداولين تعزيز سيكولوجية التداول لديهم والنجاح في الأسواق من خلال تنمية عقل واضح ومركّز، واستخدام ممارسات مثل اليقظة والتأمل، والحصول على التدريب أو التوجيه، وفي النهاية فإن اكتساب الثبات الذهني والانضباط لإصدار أحكام حكيمة ومستنيرة لا يقل أهمية عن تعلم التحليل الفني ومعرفة السوق.