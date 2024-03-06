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أهمية اختيار الوقت المناسب لتداول العملات

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أرشيفية
الأربعاء، 06-03-2024 10:43 ص

 

سنتناول اليوم شيئا مهما في تداول العملات ألا وهو الوقت. فاختيار المنصة المناسبة وحده ليس كافية للتداول بشكل مثالي. هناك عوامل اخرى يجب ان تؤخذ في الحسبان فوقت التداول الذي تدخل فيه السوق لا يجب ان يكون عشوائيا فلما نتحدث عن وقت التداول فنحن نتحدث عن كمية السيولة الموجودة في السوق. تعد السيولة من أهم العوامل الموثرة على السوق. فلا تتخذ من موقع الفوركس وحده معيارا بل اتبع معنا هذه المقالة لتعرف أهمية الوقت في تداول العملات

بداية أسبوع التداول

أفضل اسبوع لك سيبدأ دائما بتحليل شامل للسوق ، مع الأخذ في الاعتبار أي أحداث مهمة أو أخبار متوقعة الحدوث. اكتب كل شيء خطط جيدا

التداول في وقت متأخر من يوم الجمعة

قد تواجه سيولة منخفضة في السوق خلال هذه الفترة ، من الأفضل توخي الحذر وغلق أي صفقات مفتوحة قبل بداية يوم السبت. استغل ذلك الوقت لتخطط و تضع خطة محكمة و تفهم حركة السوق السابقة و المتوقعة لأسبوع التداول المقبل.

التداول في أيام العطل الرسمية

قد تكون السيولة وتقلب السوق أقل إذا كنت لا تريد أن تعاني من الخسائر فابق خارج السوق. بدلا من ذلك ، استمتع بهذه الفترة للابتعاد عن الأسواق لشحن بطارياتك للعودة بعد العطلة الرسمية

جلسة السوق الآسيوية

يمكن أن يؤدي التداول خلال هذه الجلسة إلى فروق أكبر بين أسعار المشتري والبائع بسبب انخفاض السيولة. ولكن هذا لا يعني أن السيولة منعدمة بل هي مميعة في السوق وقد لا تحقق ربحية جيدة.

عادة ما تعرف جلسة التداول الآسيوية بالالتزام بمستويات الدعوم والمقاومات الرئيسية بسبب انخفاض السيولة والتقلب. وبالتالي، فيفضل إستخدام خطة مبنية على أساس مستويات الدعم والمقاومة

نشر البيانات الاقتصادية المهمة

إذا واصلت التداول خلال نشر هاته الأخبار ، فمن المحتمل أن تسحقك تقلبات السوق وتقلبات الأسعار بشكل أو بآخر. هذا يمكن أن يعرضك لخطر يمكنك ان تتفاداه فقط بعدم التداول في هاته الأوقات، لأنه قد يكون من الصعب التنبؤ بدقة بتغيرات الأسعار في مثل هذه الأحداث.

انتظر حتى تختتم الجلسة في الساعة الخامسة مساء (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) قبل التفكير في إتخاذ أي إجراء آخر.

التداول في حالة ذهنية سيئة

إذا واصلت التداول في هذه الحالة، فقد تتخذ قرارات خاطئة بعيدة تماما عن خطة التداول الخاصة بك وتتكبد خسائر بسبب التداول الزائد.

في مثل هذه الأوقات ، ينصح بالتراجع عن التداول. استرخ انت و عقلك ، واستنشق الاكسجين ، وارتاح لفترة من الوقت.

تأملات نهائية

يمكن استنتاج ما يلي في ما يخص اوقات التداول:

          هناك اوقات يجب ان لا تفكر ابدا  بتداول العملات تماما: في بداية الاسبوع اي الاثنين صباحا، و في نهاية الاسبوع اي عشية يوم الجمعة، في أيام العطل الرسمية، ولما تكون لست في مستوى نفسي جيد.

          لا ينصح بها عادة لتداول العملات الأجنبية في الدورة الآسيوية و اثناء صدور البيانات الصحفية عالية التأثير ولكن يبحث عنها بعض المتداولين.

صباح الاثنين في وقت مبكر ، بعد ظهر يوم الجمعة والعطل الرسمية هي فترات يجب تجنبها مثلما سبق الذكر

لما تنخفض السيولة بشكل حاد ، يمكن أن تتسع الفجوات بشكل كبير بسبب الفرق بين أسعار الشراء والبيع ، مما يؤدي إلى الشراء بأثمان باهضة التكاليف بالنسبة للمتداولين. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن تقييم تغيرات السعر مسبقا خاصة عند انتظار نزول اخبار مهمة اقتصاديا لذلك انت لا تريد المغامرة و الدخول على صفقة تداول في مكان مظلم من دون ضوء. صحيح أن المتداول الذكي يبحث عن الفرص التي يمكن ان لا يراها الآخرون و لكن المتداول الأذكى من ذلك هو المتداول الذي لا يعلي المغامرة كثيرا و دائما يبحث عن الصفقات الأقل خطرا. ففوزك في صفقة كثيرة الخطر لن يكون دائما هو الحال، و لما يحدث لك و تخسر ستكون خسارة جسيمة

كما قلنا فان  الدورة الآسيوية أقل سيولة من الدورات الأخرى ابق هذا في بالك

من ناحية أخرى ، في البيانات الصحفية عالية التأثير ، عادة ما لا ينصح بالتداول على الاطلاق ، باستثناء أولئك الذين يتبعون المعلومات  و الاخبار الصحيحة ويعلمون بشكل دقيق كيفية الاستفادة من هاته الاخيرة لصالحهم.

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