أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها المتداولون المبتدئون

السبت، 12-12-2020
06:20 م
المصريون
إن
دخول عالم تداول الأسهم هو بالتأكيد شئ مثير للغاية لكثير من الناس. ينجذب معظم
المتداولين الجدد إلى إمكانية جني مبالغ كبيرة من المال في سوق الأسهم. يمكن أن
يكون هذا النوع من الإثارة حافزًا كبيرًا للمتداولين الجدد ، ومع ذلك ، يمكن أن
يتسبب أيضًا في اتخاذ بعض القرارات المتسرعة وغير العقلانية. عندما يتشتت انتباه
الناس بسبب احتمالية تحقيق مكاسب ضخمة ، فإنهم يبدأون في التعامل مع التداول
اليومي مثل اليانصيب. التداول ليس يانصيبًا والأسهم ليست تذاكر يانصيب. يجب ألا
تراهن أبدًا على "اختيار الأسهم الساخنة" أو "المشاركة" في
اللعب. التداول فن يتطلب التدريب والانضباط. النجاح ممكن ، لكنه عملية ليست
إشباعًا فوريًا. إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا يوميًا ناجحًا ، فأنت بحاجة إلى
تخصيص ساعات العمل والعمل من أجله.
فيما يلي الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يقوم
بارتكابها المتداولون الجدد:
1. البدء دون استعداد
يجب
ألا يعكس تداول الأسهم
المقامرة. لن تصبح ثرياً
بالحظ. بالتأكيد ، قد يكون القليل من الحظ مفيدًا ، لكن يجب ألا تعتمد عليه أبدًا.
يجب أن تكون مستعدًا للأسواق. الخطوة الأولى في التحضير هي التعليم. تحتاج إلى
تثقيف نفسك حول التداول حتى تكون مجهزًا بشكل صحيح لإتقان سوق الأسهم. أنت بحاجة
إلى معرفة كيفية عمل السوق ، وأنواع الإعدادات التي تبحث عنها ولماذا ، وكيف
ستتفاعل في الصفقة.
عندما
يتواصل معنا متداولون جدد بشأن بدء التداول ، فإننا نوصي دائمًا بأقراص DVD الخاصة بنا أولاً. هذا ليس فقط لأننا نجني الأموال منها لأننا نستطيع
بسهولة بيع اشتراك شهري. نوصي المتداولين الجدد بمشاهدة أقراص DVD حتى يتمكنوا من القدوم إلى السوق وهم على استعداد وثقة. إن الدخول
إلى السوق غير مستعدين أمر محفوف بالمخاطر للغاية ويفجر العديد من المتداولين
حساباتهم بسبب تسرعهم. لا تخرج من اللعبة بهذه السرعة. جهز نفسك حتى تحصل على أعلى
فرص النجاح.
2. عدم تواجد الأدوات المناسبة
التداول
فن ، ومثل أي حرفة ، فهي تتطلب الأدوات والموارد المناسبة. حاول بناء منزل بدون
مطرقة ومسامير. هذا لن يحدث. إذا كنت ترغب في إعداد نفسك للنجاح في سوق الأوراق
المالية ، فأنت بحاجة إلى التأكد من أنه يمكنك الوصول إلى الأدوات المناسبة. قد
تشمل هذه الأدوات الوسطاء وبرامج التداول والموارد التعليمية والمزيد. تأكد من
توفير صندوق الأدوات الخاص بك بشكل كافٍ قبل الشروع في رحلة التداول الخاصة بك.
ستندهش من مدى أهمية أداة واحدة مثل وسيط أو منصة. قم ببحثك وتأكد من أن لديك ما
تحتاجه لتنفيذ خطة التداول الخاصة بك بشكل صحيح.
3. التداول بمبالغ كبيرة
سترى
غالبًا العديد من أوجه التشابه بين التجار والمقامرين الجدد لأن سوق الأوراق
المالية والكازينو يتمتعان بجاذبية مماثلة. إنها توفر لك الفرصة لتحويل مبلغ صغير
من المال إلى مبلغ أكبر بكثير. يعرف معظم الناس أن فرصهم في الكازينو منخفضة
للغاية ، ومع ذلك ، لا يدرك الكثير من الناس أن لديهم احتمالات مماثلة في سوق
الأسهم إذا اتخذوا نهجًا خاطئًا. لقد ذكرنا بالفعل أهمية التحضير - هذه هي الخطوة
الأولى للنجاح في الأسواق. الخطوة التالية هي الإدارة السليمة للأموال.
4. المتابعة مقابل التعلم
عندما
يبدأ الناس في التداول ، فإنهم غالبًا ما يبحثون عن معلم للتعلم منه. ثيريس حرج في
ذلك. في الواقع ، من الرائع التعلم من نجاحات وإخفاقات المتداول المتمرس. تأتي
المشكلة عندما تحاول تكرار نجاحهم من خلال التقليد. هذه هي المشكلة في الكثير من
خدمات التنبيهات. إنهم يجذبون المتداولين الذين يريدون ببساطة نسخ الصفقات الدقيقة
للمتداول الناجح. يجب أن تركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي. متى كانت آخر مرة سمعت
فيها أن أحدهم ينسب نجاحه إلى نسخ صفقات "المعلم"؟ إنها فقط لا تعمل
هكذا.
تعلم من الآخرين ، لكن لا تتبعهم.
5. عدم قطع الخسائر
عدم
خفض الخسائر يشبه خفض المتوسط. سيعيقك ويحتمل أن يدمر حسابك. كما ذكرنا سابقاً ،
لا أحد يحب الخسارة ، لكنها جزء مهم من اللعبة. فقط اعتبرها تكلفة ممارسة الأعمال
التجارية. إذا تمسكت بخاسر ، فإنك تعرض نفسك لمخاطر غير ضرورية. يمكن أن تذهب
خسارة 100 دولار بسهولة إلى 200 دولار و 400 دولار و 1000 دولار وأكثر. أنت بحاجة
إلى معرفة مقدار الأموال التي ترغب في المخاطرة بها في مسرحية ثم متابعتها. من
المهم أن يكون لديك حد أقصى من الدولار ترغب في المخاطرة به. إذا خسرت أكثر من ذلك
، فقد انتهكت قواعد التداول الخاصة بك. كن ذكيًا بشأن خفض الخسائر مبكرًا وستكون
لديك فرصة أقوى للنجاح في الأسواق .averagindown
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الخلاصة
إذا
كان لديك المال للاستثمار وكنت قادرًا على تجنب أخطاء المبتدئين ، يمكنك جعل
استثماراتك تؤتي ثمارها ؛ والحصول على عائد جيد على استثماراتك قد يجعلك أقرب إلى
أهدافك المالية.
مع
ميل سوق الأسهم إلى تحقيق مكاسب (وخسائر) كبيرة ، لا يوجد نقص في النصائح الخاطئة
واتخاذ القرارات غير العقلانية من وسطاء الفوركس
. بصفتك مستثمرًا فرديًا ،
فإن أفضل شيء يمكنك القيام به لتعبئة محفظتك على المدى الطويل هو تنفيذ استراتيجية
استثمار منطقية تكون مرتاحًا لها وترغب في الالتزام بها.