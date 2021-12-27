أفضل وجهات سياحية شتوية في مصر

الإثنين، 27-12-2021
01:04 ص
عندما يتعلق
الأمر بالوجهات المفضلة للسفر، فلابد أن تكون مصر على رأس قوائم العديد من محبي
السفر والترحال! من المعابد الأسطورية والأهرامات إلى حب الطعام الرائع والمتاحف
وثقافة متجذرة في التقاليد القديمة مع التركيز على المستقبل المثير، ستجد دائمًا
ما يثير اعجابك في مصر.
في حين أنه لا
يوجد وقت سيء لزيارة مصر مهد الحضارة الإنسانية، يحاول العديد من المسافرين تجنب
مصر في الصيف، بسبب درجات الحرارة المرتفعة في البلاد ومناطق الجذب المزدحمة. إذا
كنت تفكر في القيام برحلة عبر نهر النيل، ففكر في زيارة مصر في الشتاء: لن تستمتع
فقط بدرجات الحرارة المعتدلة، بل قد تكون محظوظًا وستشهد عددًا أقل من الزحام في
مناطق الجذب الرئيسية هذه.
إذا كنت تعتقد
أن زيارة مصر في فصل الشتاء قد تكون مناسبة لك، فهناك أخبار سارة: لقد وضعنا لك
دليلا شاملا للزيارة.
مناخ مصر في الشتاء:
تشتهر مصر
بدفئها - الأيام الدافئة التي تقضيها في الإبحار على طول نهر النيل والمغامرات في
الصحراء هي عامل جذب رئيسي لهذه الوجهة! إذن ماذا يحدث عندما تزور البلاد في
الشتاء؟
قد تكون
الإجابة هي ما يعتقده بعض المسافرين على أنه طقس المغامرة المثالي. ستختفي الرطوبة
الخانقة في أشهر الصيف عندما تزور مصر في الشتاء، وتظل درجات الحرارة معتدلة عند
حوالي 20 درجة مئوية خلال النهار. غالبًا ما تكون الليالي أكثر برودة، وتنخفض درجة
الحرارة إلى 10 درجات مئوية أو أقل.
إذا كنت تخطط
لزيارة مصر في الشتاء، فيجب أن تكون بحوزتك ثياب شتوية ومعطف. في حين أنه بالتأكيد
مناخ أكثر دفئًا من العديد من البلدان الأخرى في أشهر الشتاء، فإنه من المعروف
تمامًا أن نرى أيامًا أكثر برودة - في السنوات الأخيرة، كان هناك تساقط ثلوج معتدل
في بعض الأجزاء من البلاد! لذلك، يجب أن تكون جاهزًا لأي شيء عند زيارتك لمصر في
الشتاء.
أفضل الأنشطة في مصر في فصل الشتاء:
هناك دائمًا
الكثير لرؤيته والقيام به في مصر، ولكن الزيارة في الشتاء تجلب لك مزيدًا من
البهجة الاحتفالية. بالطبع، سيتعين عليك زيارة أهرامات الجيزة وأبو الهول - هل هي
حقًا رحلة إلى مصر إذا لم تطلع على هذه الهياكل المميزة؟ لحسن الحظ، عادة ما تكون
الزيارة في الشتاء أقل ازدحامًا واكتظاظًا من الزيارة مع حشود الصيف. ومع ذلك، لا
يزال من الجيد الوصول إلى هناك مبكرًا والتخطيط مسبقًا بشكل جيد حتى يكون لديك كل
الوقت الذي ترغب فيه في استكشاف المنطقة.
إن الأحداث
الثقافية في مصر ليست غريبة أيضًا - القاهرة هي موطن لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
بالإضافة إلى تور دي إيجيبت، وهو سباق محترف لركوب الدراجات على الطرق، في الشتاء.
إذا كنت تحتفل بعيد الميلاد وتتطلع للاحتفال في مصر، فقد تحتاج إلى تعديل خططك -
يحتفل حوالي 15٪ من سكان مصر بيوم عيد الميلاد المجيد، ويصادف يوم 7 يناير، وليس
25 ديسمبر.
أفضل المدن لزيارتك الشتوية الى مصر:
1. مدينة
القاهرة:
غالبًا ما
تكون القاهرة، موطن آخر عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، أهرامات الجيزة
، المحطة الأولى في أي
مغامرة مصرية. اسمح لنفسك بالاندهاش والحيرة عند زيارة الأهرامات وأبو الهول، وهي
أشهر معالم القاهرة. ستجد في المدينة متاحف، ومشهدًا فنيًا وثقافيًا مفعمًا
بالحيوية، وبعض الأطعمة اللذيذة. القاهرة هي مدينة التجارة والصناعة في مصر، لذلك
عادة ما يكون هناك شيء مثير يحدث دائمًا!
2. الأقصر:
هذا المكان
الرائع هو لهواة التاريخ الجادين فقط. كانت الأقصر ذات يوم موطنًا لعاصمة الفراعنة
طيبة، ومن القرن السادس عشر إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد، كانت الأقصر هي
المكان الذي يقيم فيه نبلاء مصر وأقوى المواطنين. هنا ستتمكن من زيارة معبدين
ضخمين في المدينة، هما معبد الأقصر ومعبد الكرنك، واستكشاف المقابر الملكية
الموجودة في وادي الملوك ووادي الملكات. إذا كنت من نوع المسافرين الذين يريدون أن
يشعروا وكأنهم قد عادوا بالزمن إلى الوراء، فينبغي أن تكون الأقصر في مرتبة عالية
جدًا في قائمتك.
3. واحة
سيوة:
واحة سيوة هي
مجرد لمسة من الحياة في المدينة والمساحات الخضراء الاستوائية المورقة في وسط
الصحراء الغربية لمصر. سيوة هي واحدة من أكثر المناطق عزلة في مصر، مما يعني أن
المسافرين المحظوظين بما يكفي لزيارتها سيحصلون على طعم حقيقي لما هي عليه الحياة
بالنسبة للأمازيغ، السكان الأصليين في المنطقة.
ما هو أكثر
شيء أنت متحمس لرؤيته في مصر؟ سواء كانت الهندسة المعمارية القديمة، أو المدن
الحديثة، أو شيء خاص بك بالكامل، ستجد شيئًا جديدًا ومثيرًا في كل زاوية، ولهذا
يتدفق الكثير من المسافرين إلى مصر كل عام.
تعرف على أبرز أماكن الإقامة في القاهرة:
لأن أغلب
الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها في مصر تقع في القاهرة أو على مسافة قريبة
منها، نقترح لكم بعض افضل فنادق القاهرة
لتختاروا منها ما يناسبكم:
1. فندق
ماريوت مينا هاوس:
يقع فندق
ماريوت مينا هاوس في الجيزة، على بعد نصف ساعة بالسيارة جنوب غرب وسط القاهرة،
ويوفر أماكن إقامة فاخرة عند سفح الأهرامات العظيمة. تتميز الغرف والأجنحة في هذا
الفندق الفاخر بالقرب من القاهرة وبأرضيات خشبية داكنة ومفروشات أنيقة وحمامات
وشرفات رخامية. تتمتع معظم الغرف بإطلالات هرمية - تلك التي لا تطل على الحدائق
الرومانسية أو منطقة المسبح. كما توفر أربعة مطاعم عالمية وواحد متخصص في المطبخ
الهندي الكثير من الخيارات والأطباق. تقع الأهرامات العظيمة وأبو الهول على بعد 20
دقيقة سيرًا على الأقدام.
2. فندق
سوفيتيل نايل الجزيرة:
يحتل فندق
الجزيرة ذو الخمس نجوم في سوفيتيل مبنى أسطواني لا يمكن تفويته على الطرف الجنوبي
لجزيرة الجزيرة، ويوفر شرفات مطلة على النيل في جميع غرفه وأجنحته البالغ عددها
433 غرفة وجناحًا. تمزج التفسيرات المعاصرة لكل من التصميم الفرنسي والشرقي،
وتتراوح أحجامها من السوبريور الزوجي إلى جناح الأوبرا. يُعرف مطعم "لا بالميري"
الموجود في الموقع بأنه أحد أفضل الأماكن في القاهرة للطعام المغربي والترفيه مع
الموسيقى الحية والرقص الشرقي، كما أن الفندق موطن لأحد أفضل المنتجعات الصحية في
القاهرة. يمكنك أيضًا مشاهدة عرض في دار الأوبرا المصرية أو الاستمتاع بمشاهدة برج
القاهرة الذي يبلغ طوله 187 مترًا (614 قدمًا)، وكلاهما على بعد 15 دقيقة سيرًا
على الأقدام.
3. فندق
فيلا بيل ايبوك:
فيلا بيل
ايبوك هو فندق بوتيكي هادئ يقع في المعادي، إحدى أكثر ضواحي القاهرة عصرية. يقع
الفندق في قصر أنيق يعود تاريخه إلى عشرينيات القرن الماضي، ويضم 33 غرفة وجناحًا
- بكراسيها المنجدة بالمخمل والأثاث العتيق الثقيل والأرضيات الخشبية – التي تعيدك
على الفور إلى الوراء قرنًا من الزمان. يحتوي الفندق على مسبحين ومطعمين. العصب
المركزي في الجوار هو الطريق 9 (على بعد ثماني دقائق سيرًا على الأقدام من مكتب الاستقبال)،
حيث يمكنك التسوق لشراء الهدايا التذكارية أو تدخين الشيشة أو تناول كل شيء من
الفطائر على الطريقة الأمريكية إلى البط الصيني المقرمش.