تقدم تطبيقات الـ VPN مجموعة من المميزات التي تشجع على استخدامه لما يقدمه من اتصال آمن عبر الإنترنت. لذلك يشغل بال الكثيرين سؤال هام وهو ما هو أفضل برنامج VPN مجاني مدى الحياة للدول العربية. هذا ما سوف نتناوله في الآتي لكن أولاً ندعوك لمعرفة أهم استخدامات الـ VPN، والتي تضمن الآتي

منع حجب المواقع

تجاوز المواقع المحظورة في نطاقك الجغرافي حيث يمكنك استخدام Free VPN من الوصول إلى جميع المواقع على شبكة الإنترنت بغض النظر عن موقع دولتك الحالي، أو مكان تواجدك حتى وان كانت تلك المواقع محجوبة أو تم وضع قيود معينة عليها، ومنع عملها في نطاق بلدك فهو يضمن لك الوصول الآمن والمشفر لأي موقع عبر الإنترنت عن طريق إنشاء شبكة وهمية تحجب بيانات موقعك الجغرافي المقيد من قِبل مزودي خدمات الإنترنت في بلدك.

الامان لمعلوماتك عبر شبكات الواي فاي

تأمين معلوماتك عبر شبكات الواي فاي WiFi العامة حيث يعد من السهل كشف بياناتك، وكلمات المرور الخاصة بك، وكذلك معلوماتك المصرفية عند استخدامك لشبكات الواي فاي WiFi العامة.

أيضاً يمكن تتبع كل ما تقوم به عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مما يعرضك للتعقب من قِبل هذه المواقع، أو من قِبل المستخدمين الأخرين على نفس شبكة الواي فاي العامة التي تستخدمها. هنا يتجلى دور الـ VPN واضحاً، حيث يوفر لك تغطية وحماية بياناتك عن طريق تقديم معلومات مشفرة، وحجب بياناتك الحقيقية وتأمينها.

حماية من الاختراق





حمايتك من محاولات الاختراق والتسلل إلى بياناتك الشخصية، وملفاتك، ومنع الوصول اليها.

اخفاء هويتك عبر الانترنت

إخفاء الهوية IP، حيث يمكنك خلق IP افتراضي لك عند استخدام الـ VPN بدلاً من إظهار الـ IP الحقيقي الخاص بك، مما يضمن لك أمان موقعك وبياناتك، وملفات عملائك. فقد أصبح استخدامه ليس قاصراً فقط على الناحية الشخصية فحسب، لكن تحرص الشركات الآن على استخدامه للحفاظ علي سرية بيانات العملاء أيضاً.

تحميل الملفات بسعة نطاق كبيرة

تحميل الملفات بسعة نطاق كبيرة، وبحجم ملفات أضخم، إذ يمكَنك استخدام الـ Free VPN من تجاوز القيود التي يفرضها عليك مزود الخدمة أثناء التصفح والتحميل من خلال شبكات الإنترنت.

سادساً: التصفح والتسوق الآمن

، حيث يضمن لك استخدام الـ VPN تشفير بياناتك باستخدام بروتوكولات حديثة تمنحك الولوج الآمن عبر مواقع التسوق دون الإفصاح عن هويتك الحقيقية وضمان سرية بيانات بطاقتك البنكية.

مميزات أفضل VPN في الشرق الاوسط والدول العربية Planet VPN

قوة تشفير البيانات.

تعدد الخوادم.

سرعة التحميل.

تنوع البروتوكولات المستخدمة.

توفير الدعم الفني المستمر.

تعدد باقات الاشتراكات الشهرية والسنوية للنسخ المدفوعة وبسعر قليل جدا.

توافر نسخ مجانية في البلاد العربية غير محدودة الاستخدام.

سهولة استخدام التطبيقات.

انتشار الخوادم في مختلف البلدان عبر كل قارات العالم.

الوصول إلى كافة المنصات الترفيهية.

توافق Planet VPN مع مختلف أنظمة التشغيل.

فيديو عن الفرق بين الـ VPN المجاني والمدفوع

ما هو الفرق بين VPN مجاني مقابل VPN مدفوع, وأي VPN تختاره في عام 2024 ؟



إذا أردت الحصول على كل هذه المميزات مجتمعة معاً، يمكنني أن أرشح لك بكل تأكيد تطبيق PLANET VPN بكل ثقة لما يقدمه من مزايا متفوقة عن جميع منافسيه والتي يمكن أن نذكر أهمها فيما يلي:

1- استخدام أحدث بروتوكولات الاتصال النفقي مثل استخدام بروتوكول openVPN و IKEv2 لما يوفره من مستوى أمني متميز أفضل من غيره، وهو مفتوح المصدر، كما أنه يتوافق مع أنظمة التشغيل المختلفة.

2- اتساع عرض النطاق لتحميل حزم البيانات من كل بلدان العالم .

3- توفير خادم VPN في الدول العربية المطلوب وصول انترنت خاص لها يتجاوز حدود الحظر الجغرافي المفروض عليها.

4- تطبيق الحد الأدني من سياسات الدخول وذلك لضمان سلامة البيانات ومنع اختراقها.

5- يضمن تشفير موثوق عبر جميع الخوادم.

6- أوسع نطاق تشغيل يشمل أكثر من 1260 خادماً في أكثر من 60 دولة منتشرة في خمس قارات حول العالم.

7- استخدام تقنيات Open VPN 256-Bit 2048 RSA و IKEve2.

8- استخدام تقنيات Kill Switch.

9- لا يتطلب تسجيل الدخول في كل مرة.

10- لا توجد سجلات لجمع بيانات المستخدمين مما يضمن سريتها.

تطبيق PLANET VPN يوفر لك تجربة مجانية مميزة مدى الحياة لذلك يفضله أغلب المستخدمين في الدول العربية فيمكنك الان التعرف مميزاته و تحميله مجانا من الموقع الرسمي حيث يتوافق مع كافة أنظمة التشغيل. فلا تتحمل عبء ضبط الاعدادات الخاصة ببرامج الـ VPN لأن تطبيق PLANET VPN يقوم بذلك بشكل تلقائي بدلاً عنك، ويختار أفضل إعدادات الشبكة لضمان أفضل تجربة استخدام.