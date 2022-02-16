أفضل العملات الرقمية 2022

الأربعاء، 16-02-2022
05:25 م
أصبح هناك العديد من العملات الرقمية بعالم الإستثمار في الآونة الآخيرة التي تمثل ضعف النمو الذي بدأت به منذ بدايتها، حيث يرجع تاريخ بعض العملات الرقمية إلى عام 2006، ومن هنا حقق العديد من المستثمرين والمتداولين أرباح هائلة من الاستثمار في العملات الرقمية، مما جعل بعض الخبراء الاقتصاديين في انتقادها.
وفقا لموقع فوركس ترست العرب فقد تجاوز عدد العملات الرقمية اكثر من 4،450 عملة وأكثر في جميع دول العالم، ومن أبرز العملات عملة البيتكوين، التي أقبل عليها مليارديرين الأشخاص من كافة دول العالم، وقد أوضحت بيانات اقتصادية رسمية أن قيمة العملات الرقمية السوقية تخطت حاجز واحد ونصف تريليون دولار أمريكي حول العالم، وفيما يلي سنتعرف في هذا المقال على أفضل العملات الرقمية
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أفضل العملات الرقمية
عملة ستيالر Stellar XLM
تعتبر عملة ستيالر من أفضل العملات الرقمية التي تستخدم ي عالم الإستثمار وأشهرها، حيث أنها سهلة الإستخدام كما أنها قابلة للتحويل مما يجعلها تصل بشكل سريع للسيولة، ووصل عدد القطع النقدية في السوق من عملة ستيالر إلى أكثر من عشرون مليار قطعة، وتم إطلاق هذه العملة خصيصاً لتلبية كافة إحتياجات المستثمرين في عالم العملات الرقمية، وتعمل كشبكة تسويقية لا مركزية، مما يجعل جميع التعاملات بمثل هذه العملات سهل وسريع.
عملة ريبل Ripple XRP
تعد عملة ريبل من أفضل العملات الرقمية التي تعمل على جذب العديد من المستثمرين للإستثمار بها، كما أنها تتميز عن غيرها من العملات الرقمية الأخرى في أنها تعمل على توفير المعاملات الدولية والعالمية، والتي تستغرق في تحويلها ما يصل من أسبوع إلى عشرة أيام من العمل في التعاملات البنكية، ولكن العملية نفسها وهي عملية إجراءات التحويل قد تنتهي في عدة ثواني فقط.
و بحسب المحللة الاستراتيجية ربا الشيخ في موقع فوركس ترست العرب تشتمل عملة ريبل على عقود مشتركة بينها وبين أكبر البنوك على مستوى العالم بأكمله، وكلما أرتفعت عدد هذه العقود كلما كان الوصول إلى العملة أسهل وأسرع.
عملة هيدرا (HBAR) Hedera
أشتهرت عملة هيدرا (HBAR) من بين العملات الرقمية الآخرى، فهي من العملات المشفرة التي تعتمد في عملها على تقنية بلوكتشين التي يتطلق عليها أسم هاشغراف “Hashgraph”، بالإضافة إلى أنها تحتوي على عقود ذكية بجانب العديد من التطبيقات اللامركزية.
كما تعتبر عملة هيدرا تستمد دعمها من الكثير من الشركات التي لها مكانتها وشهرتها على مستوى جميع دول العالم، وتمتاز هذه العملة أنها تعمل على تقديم التعاملات المالية بشكل سهل وسريع، كما أنها معروفة برسومها الأقل على عكس العملات الرقمية الأخرى، وتوفر أيضا الكثير من المحافظ الرقمية لعملائها حتى تضمن لهم التعامل بها بكل إطمئنان وثقة، مما جذب ملايين المستثمرين لها بشكل كبير.
عملة بولكا دوت DOT Polkadot
زاد التعامل بعملة بولكا دوت DOT Polkadot الرقمية باعتبارها من أفضل العملات الرقمية في عالم الإستثمار، كما أنها عملة تعتمد على شبكة أصلية مشفرة، متفرعة من بعض السلاسل التي ترتبط ببعضها لبعض ككتلة مستقلة بشبكة موحدة يتاح تطويرها يمكن استخدامها في المشاريع والأغراض المتنوعة.
وقد تم تصميم عملة بولكا دوت خصيصاً لجعلها مكافآت لكبار المستثمرين، مع إستبعاد المتداولين في سوق البورصة بغرض كسب الأموال بشكل سريع.
عملة بينانس كوين BNB Binance Coin
تم تصميم عملة بينانس سنة 2017 وذلك مدعمة برمز BNB بالإضافة إلى خوارزمية تتسم بتكنولوجيا وعلمية عالية لدرجة كبيرة، كما تم مراعاة النظام البيئي في التصميم لهذه العملة حتى يمكن استخدامها في مختلفة العمليات المختلفة التي تتمثل في رسوم الإدراج أو رسوم التبادل أو رسوم التداول.
وتدرجت عملة Binance Coin كشكل من أشكال العملة الفردية التي يتم تداولها على منصات التداول المختلفة، ليتم القضاء من خلالها على مختلف المشكلات التي تتعلق بعمليات التداول داخل سوق البورصة والعملات المشفرة، بالإضافة إلى أن في تنفيذها تم رؤية المدى البعيد للعملات الرقمية في الإستثمار والذي يظهر بشكل تدريجي من الأفضل إلى الأقل في العملات.
وبذلك نكون قد انتهينا من عرض أفضل العملات الرقمية حيث يمكنك التعرف على طريقة شراء العملات الرقمية التي يتم طرحها في سوق التداول وعالم الاستثمار ، والتي يجب أن يكون المتداول أو المستثمر على علم بها حتى يتمكن من معرفة ما عليه شراءه وبيعه لتحقيق الأرباح.